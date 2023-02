Segundo acusado de participar de morte de empresário em São Pedro é preso em Rio Claro

Juliano Gimenes Medina foi morto com mais de 20 tiros em junho de 2022. O veículo dele foi fechado por 6 criminosos que usaram fuzil. Polícia prende suspeito de participação na morte de empresário em São Pedro

Um segundo acusado de participar do assassinato de um empresário de São Pedro (SP) em junho de 2022 foi preso nesta quinta-feira (16), em Rio Claro (SP). Policiais e membros do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco-MP) cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão contra ele.

O homem preso é um dos que aparece nas imagens de câmeras de segurança que flagraram o crime. Segundo o Ministério Público, ele é um dos criminosos que sai do carro com um fuzil, atira e depois retorna para fugir.

Segundo acusado de assassinato de empresário em São Pedro foi preso em Rio Claro

Divulgação/Ministério Público

Ele está sendo processado por homicídio com quatro qualificadoras e associação criminosa. O homem foi preso depois que saiu de uma casa, quando dirigia um carro branco em Rio Claro. Segundo o MP ele chegou a tentar fugir, mas não conseguiu.

LEIA MAIS

Empresário foi citado em investigação da PF de tráfico internacional

Vítima foi cercada em uma estrada vicinal da cidade

Dono de haras e pista de kart: saiba quem era o empresário

O crime aconteceu em junho de 2022, quando o carro do empresário foi cercado e atingido por mais de 20 tiros.

Empresário e veterinário Juliano Gimenes Medina

Reprodução/ EPTV

O carro de luxo que era ocupado pelo empresário ficou parado no meio da estrada com uma série de perfurações de tiros na porta, espelho retrovisor, capô, vidro dianteiro e outros locais.

Segundo a polícia, foram encontrados cartuchos vazios de diversos calibres de armas no local, inclusive de fuzil.

Carro da vítima com marcas de tiro, em São Pedro

Paulo Gonçalves/ EPTV

Assassinato de empresário

De Ponta Porã (MS), o empresário Juliano Gimenes Medina também era veterinário e tinha propriedade na cidade da região de Piracicaba.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando o veículo utilitário que ele dirigia, um Jeep Comander OVR, foi fechado por dois carros, um HB20 e um Fox, ocupados por seis criminosos.

Depois de bloquearem a passagem, eles saem com armas de alto calibre e realizam uma série de disparos. (confira o vídeo abaixo).

Empresário é morto a tiros em estrada vicinal de São Pedro

Segundo a polícia, cartuchos de vários calibres foram recolhidos no local, incluindo de fuzil. Gimenez era empresário e veterinário. De acordo com apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, ele era dono de uma pista de kart, tinha um haras e uma clínica veterinária.

A vítima era de Ponta Porã (MS), mas possuía propriedade em São Pedro. No momento do crime, ele dirigia um Jeep Comandar OVR, com placas de Ponta Porã.

O crime ocorreu na Estrada Vicinal Henrique Furlan, no bairro Santana, por volta das 14h. A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, informou que quando a equipe chegou ao local a vítima já estava morta.

Imagens de câmera de segurança flagram execução de empresário

Reprodução/ EPTV

O carro de luxo que era ocupado pelo empresário ficou parado no meio da estrada com uma série de perfurações de tiros na porta, espelho retrovisor, capô, vidro dianteiro e outros locais.

O empresário chegou a ser resgatado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu.

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

pappa2200