Segundo dia do carnaval ocorre neste domingo (19) em Roraima; confira opções

O g1 listou opções para quem quer cair na folia em Boa Vista e no interior. Em Caracaraí, os foliões podem curtir o show de George Japa, diretamente de Manaus. Carnaval de rua em Boa Vista ocorre em seis pontos da cidade

Prefeitura/Divulgação

O segundo dia do carnaval ocorre neste domingo (19). Para quem quer curtir a maior festa de rua do país, o g1 reuniu opções para aproveitar a diversão em Boa Vista e no interior de Roraima (confira abaixo a programação).

Na capital, os foliões tem a opção de curtir em blocos de rua espalhado em cinco pontos de Boa Vista ou em festas privadas.

Em Caracaraí, município ao Sul de Roraima, o “Carafolia” tem blocos de rua e bloquinho para crianças. Além disso, o cantor George Japa, de Manaus, também se apresenta na festa.

Veja a programação

Blocos de rua em Boa Vista

Ville Roy – Bloco Canaimé (Banda Elos); Bloco Gigantes da Folia (Banda Resenha do Samba); Paçoca da Cúpula, 20h (Banda Ousadia na Pegada);

Praça do Nova Cidade – Bloco dos Papudinhos (John Mayson e Banda); Atração musical Reinaldo e Danilo;

Praça Cabos e Soldados – Bloco do Transplantado, 18h; (Renato Poeske e Banda) Bloco Mamãe Eu Quero Brincar (Anne Louise Sanfoneira);

Praça Maria da Penha – Bloquinho da Ousadia (Banda Ousadia na Pegada); Atração musical: Banda Confete e Serpentina;

Palco Aderval da Rocha – Bloco Folia Caipira (Regina Lima e Banda); Bloco do Mujica, 20h (Banda Bodó Valorizado).

Festas privadas

Bloco dos Sem Sogra: Alameda das 11 horas, bairro Pricumã, às 16h. Atração: Paredão de som. Ingresso: R$ 25.

Carafolia

10h – Grupo Roda de Samba (Plataforma da orla municipal)

12h – Grupo Climatizando(Plataforma da orla municipal)

14h – John John (Plataforma da orla municipal)

16h – Grupo Ousadia na Pegada (Plataforma da orla municipal)

20h – Apresentação do bloco das crianças

20h30 – Apresentação dos blocos de carnaval de Caracaraí

21h – Cliver Lima

22h30 – Regina Lima

00h – Renanzinho

00h30 – Marília Tavares

02h30 – DJ Renanzinho

03h00 – George Japa – Atração de Manaus

Vittorio Rienzo