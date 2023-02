Segundo morador de rua morto em Palmas foi estrangulado ao lado de ponto de ônibus

Foram quatro mortes entre a noite de quinta-feira (16) e madrugada de sexta-feira (17), sendo que duas vítimas eram moradores de rua. Crimes foram registrados pela PM e são investigados pela Polícia Civil. Homem foi morto ao lado de ponto de ônibus na 108 norte

Divulgação

O homem assassinado na Avenida JK, na quadra 108 Norte, no centro de Palmas, tinha por volta de 30 anos e foi estrangulado. Segundo a Polícia Civil ele também era morador de rua. Entre a noite de quinta-feira (16) e madrugada de sexta-feira (17) foram quatro homicídios na capital, sendo que duas vítimas eram moradores de rua.

A Polícia Militar informou que foi chamada até um ponto de ônibus ao lado da Avenida JK por volta das 6h10 – horas depois de outro morador de rua ser morto na mesma avenida. Quando chegaram ao local os militares verificaram que ele tinha marcas de estrangulamento e sangue na região da boca e pescoço.

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas apenas constatou a morte. Ainda segundo a PM, o homem não possuía documentos e não foi reconhecido por ninguém no local.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local e depois o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) foram ao local. O caso está sendo investigado pela 1ª Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa – 1ª DHPP de Palmas.

Entenda

O período do carnaval começou com violência em Palmas, com pelo menos quatro mortes e uma tentativa de homicídio entre a noite de quinta-feira (16) e manhã de sexta-feira (17). A informação foi confirmada pela Polícia Militar e pela Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com levantamento da Segurança Pública, foram 23 homicídios registrados na cidade desde o início de 2023. Com essas novas vítimas o número de mortes sobe para 27.

Vittorio Ferla