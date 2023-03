Segundo Mutirão de Saúde da Mulher tem serviços gratuitos em 17 unidades de saúde neste sábado em Presidente Prudente; VEJA LOCAIS

Coleta de preventivo, solicitação de mamografias, avaliação odontológica, testes rápidos de HIV e sífilis são algumas das ações oferecidas. UBS do Jardim Santana, em Presidente Prudente (SP), é um dos locais de atendimento

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realiza o segundo Mutirão da Saúde da Mulher, neste sábado (24), das 8h às 12h, em diversas unidades de saúde de Presidente Prudente (SP).

Serão oferecidos serviços gratuitos, como coleta de preventivo, solicitação de mamografias, avaliação odontológica, testes rápidos de HIV e sífilis, além de orientações em salas de espera.

A ação ocorre nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) dos bairros:

Parque Alvorada;

Jardim Cambuci;

Jardim Guanabara;

Vila Marcondes;

Jardim Maracanã;

Vila Nova Prudente;

Jardim São Pedro;

Distritos de Eneida;

Floresta do Sul;

Ameliópolis; e

Montalvão.

O mutirão também ocorre nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBS):

Centro;

Jardim Santana;

São Pedro; e

Conjunto Habitacional Ana Jacinta.

A primeira ação ocorreu no dia 15 de março e foram prestados 1.172 serviços. Conforme o balanço, foram 354 avaliações odontológicas, 346 coletas de preventivo, 307 testes rápidos para detecção de HIV e sífilis e 165 pedidos de mamografias.

