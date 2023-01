‘Segura Que Deu Onda’ agita pré-carnaval de Natal com Reinaldinho e Ninha no próximo sábado (4)

Ex-vocalistas de Terra Samba e Timbalada são principais atrações de bloquinho que desfila pelas ruas do Tirol. Shows serão realizados no Aeroclube. O bloco Segura Que Deu Onda sai pela quinta vez nas ruas de Natal no próximo sábado (4). Os cantores Reinaldinho (ex-Terra Samba) e Ninha (ex-Timbalada) são as principais atrações da prévia de carnaval.

A festa ainda terá D’Breck , Junior Bahya, Frevo do Xico e DJ Léo Carioca.

A concentração começa às 15h, no bar Dom Vinícius, na Rua Ângelo Varela, no Tirol. Na sequência, os foliões desfilam pelas ruas do Tirol até o Aeroclube do RN, na Avenida Hermes da Fonseca, onde serão realizados os shows.

Cantor Reinaldinho é atração de prévia de carnaval em Natal

Este ano, o bloco Segura Que Deu Onda aumentou o número de horas da folia, proporcionando para o folião os mais variados ritmos para curtir a época do ano mais alegre e divertida em grande estilo.

Os ingressos estão à venda no Outgo e no Studio Power Plate (Avenida Afonso Pena, 1048).

Para quem já garantiu o passaporte da alegria, a troca dos ingressos pelas pulseiras de acesso será realizada na quinta (2) e sexta-feira (3), das 10h às 20h, no Studio Power Plate.

