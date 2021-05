sei-a-dieta?-scopri-la-strategia-giusta-in-base-al-tuo-segno-zodiacale

Scopri come far funzionare la dieta in base al tuo segno zodiacale. Un consiglio dalle stelle per te.

Quando si è a dieta, capita spesso di non sapere come fare per ottenere dei buoni risultati. Tra la voglia di mangiare cibi proibiti e la fame che spesso si presenta nei momenti meno opportuni, le difficoltà sono infatti tante e diverse. Per fortuna ci sono anche diverse strategie che si possono mettere in atto e oggi, dopo aver visto qual è il cibo del buon umore per i segni dello zodiaco, scopriremo qual è la strategia da seguire quando si è a dieta in base al proprio segno zodiacale. Pronta a scoprire la tua?

La strategia giusta per te in base al tuo segno zodiacale: ecco qual è

Ariete – Mangiare cibi nutrienti

Essendo sempre in movimento hai chiaramente bisogno di nutrirti nel modo più appropriato e ciò dovrebbe avvenire ancor di più quando sei a dieta. Più che contare le calorie, dovresti quindi puntare su cibi in grado di saziarti e di offrirti le energie che ti servono. In questo modo sarai più brava nel resistere alle tentazioni.

Toro – Concedendoti qualche sfizio

Stare a dieta è per te una cosa estremamente penosa. Le tentazioni sono sempre dietro l’angolo e ciò ti porta ad essere sempre in bilico tra la cosa giusta da fare e la gola. Un buon modo per averla vinta è quella di concederti spontaneamente qualcosa di buono, scegliendo magari tra le tante golosità light e anticipando il bisogno di mangiare dolci o cibi succulenti.

Gemelli – Cucinando in modo alternativo

Per sentirti soddisfatta dalla dieta devi inventare sempre nuovi modi di mangiare. Provare cibi nuovi, cimentarti in ricette particolari e rendere ogni singolo pasto una festa. In questo modo non subentrerà quella noia che spesso ti spinge a ricorrere ad alimenti non esattamente idonei.

Cancro – Tenendo sempre degli spuntini sani a portata di mano

Il tuo problema con le diete riguarda l’aver spesso fame lontano dai pasti. Per ovviare questo problema dovresti avere sempre degli spuntini da tenere a portata di mano. Frutta e verdura quando sei a casa e frutta secca quando sei fuori. In questo modo non correrai il rischio di cadere in tentazione e la dieta risulterà più semplice da seguire.

Leone – Preparando dei manicaretti golosi

Quando sei a dieta hai bisogno di non pensarci troppo. E quale miglior modo per farlo se non quello di preparare dei veri e propri manicaretti da gustare sia a pranzo che a cena? In questo modo ti sentirai sempre appagata sia fisicamente che mentalmente e ciò ti aiuterà a resistere ad ogni tentazione di troppo.

Vergine – Facendo una buona colazione

Iniziare la giornata con una buona colazione ti mette di buon umore e ti aiuta a sopportare meglio la dieta. Ancor meglio se sai di poter contare anche su un buono spuntino. Toglierti gli sfizi con dolci sani o preparazioni particolari è infatti il miglior modo per tenere botta e non darti a cibi che poco dopo ti farebbero sentire in colpa.

Bilancia – Preparando dei piatti belli come al ristorante

Se c’è una cosa che non ti piace della dieta, questa è l’aver a che fare con piatti meno belli e colorati del solito. Puntare su cibi in grado di coprire questo bug rappresenta quindi la tua strategia vincente. Così facendo, infatti, potrai godere a pieno di pasti in grado di soddisfarti e di evitarti di sentire costantemente il bisogno di gustare altro.

Scorpione – Puntando tutto sull’impiattamento

Vuoi sentirti appagata da ciò che mangi anche a dieta? Tutto sta nel come scegli di impiattare ciò che mangi. Se riduci le quantità è ad esempio opportuno ridurre la grandezza dei piatti che usi. Il trucco sta infatti nell’avere davanti agli occhi un piatto che risulti colorato e ricco di cibo. Per la serie che anche l’occhio vuole la sua, in questo modo ti sentirai molto più appagata.

Sagittario – Avendo sempre qualcosa da sgranocchiare

Se sei a dieta e non sai come resistere alle tentazioni, un buon modo per riuscirci è quello di puntare tutto sul cibo da sgranocchiare. Ovviamente dovrai evitare cracker e grissini (a meno di non sceglierli di tipo integrale e limitarti nelle quantità) e puntare su verdure sazianti. In questo modo eviterai di avere quel senso di fame che ti spinge di solito a virare sui cibi sbagliati.

Capricorno – Optando per i piatti unici

Sembrerà strano ma il piatto unico ti aiuta a vivere la dieta con più allegria. Trovando il cibo disposto in modo diverso riesci infatti a distrarre la mente e a godere a pieno di quello che mangi. Un buon modo per dimenticare che sei a dieta e per gustare alimenti nuovi o preparati diversamente dal solito.

Acquario – Puntando sugli snack

Dei pasti meno abbondanti ma che ti lascino spazio per gli snack. Questo è il modo ideale per seguire la dieta senza sentirti sopraffatta. Avrai infatti la possibilità di toglierti gli sfizi senza soffrire troppo e rifacendoti alla prima occasione possibile.

Pesci – Gustando un pasto speciale ogni tanto

Sapere di avere un pasto speciale come la pizza, un dolce che ami o una portata di sushi ad attenderti rende la tua dieta meno difficile da seguire. Basta una volta a settimana intervallata magari da qualche spuntino sano e goloso. Il modo perfetto per mangiare quanto devi senza soffrire la fame e sentendoti al contempo più che appagata.

Trovare il modo giusto per affrontare la dieta con serenità può essere di grande aiuto. E grazie ai consigli delle stelle, da oggi avremo ben 12 strategie in più dalle quali attingere.

Ricordiamo che l’oroscopo è solo un modo divertente per giocare insieme e per trovare spinti nuovi basandosi anche sul proprio segno zodiacale.