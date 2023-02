Seis cidades do Alto Tietê somam quase 1,5 mil vagas de emprego nesta quarta; veja lista

Oportunidades variam de acordo com exigência dos contratantes. Há vagas para pessoas com deficiência (PCD). ‘Suzano Mais Emprego’ divulga 340 ofertas de trabalho nesta quarta-feira

As cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Guararema, Santa Isabel, Ferraz de Vasconcelos e Poá somam 1.490 oportunidades de emprego para esta quarta-feira (1º). As vagas são destinadas para maiores de 18 anos, com ou sem experiência. A maioria das oportunidades estão nos setores da indústria e comércio.

Confira abaixo as vagas disponíveis

Mogi Conecta

O programa Mogi Conecta, em Mogi das Cruzes, tem 436 oportunidades de emprego. Os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conecta para participar.

Os detalhes sobre as vagas, como remuneração oferecida e outras exigências, podem ser acessados no site da Prefeitura.

Os telefones para mais informações são 4699-1900, 4699-2784, 4798-6315 ou 97422-427.

Vagas disponíveis em Mogi das Cruzes

Suzano

No programa “Mais Emprego”, de Suzano, são 340 vagas disponíveis. Os interessados podem procurar uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus).

A unidade central fica na Avenida Paulo Portela, 210. Já o Centrus Norte fica na Avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta.

Para mais informações estão disponíveis os telefones 4745-2267 ou 4934-5492 e o e-mail suzano.vagas@gmail.com.

Vagas de emprego em Suzano

Guararema

O Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT), em Guararema, tem 62 colocações disponíveis. Os interessados podem se candidatar às vagas pelos telefones 4693-1717 e 4693-1432.

Vagas de emprego em Guararema

PATs

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) oferecem 652 vagas nas cidades Santa Isabel, Ferraz de Vasconcelos e Poá.

Para se candidatar é preciso enviar o currículo conforme os endereços abaixo:

Santa Isabel: Praça da Bandeira, 56, Centro

Ferraz de Vasconcelos: Rua Américo Trufelli, 60, Parque Dourado

Poá: Rua 26 De Março, 72, Centro

Vagas de emprego nos Postos de Atendimento ao Trabalhador

