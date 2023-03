Seis cidades têm 2 mil vagas de emprego na região de Piracicaba; veja cargos e como se candidatar

Há oportunidades de estágio, primeiro emprego, assim como postos na indústria e comércio e para pessoas com deficiência. Confira lista de cargos por cidade. Carteira de trabalho e previdência social

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) de seis cidades da região de Piracicaba (SP) estão com, pelo menos, 2.018 vagas abertas a partir desta segunda-feira (27).

Os requisitos para contratação variam para cada empresa e setor. As oportunidades são para indústria, comércio, serviços e outros, além de oportunidades de estágio e para Pessoas Com Deficiência (PCD). Veja detalhes por cidade abaixo.

Vagas por cidade

Clique no nome da cidade para ir para a lista de vagas.

Capivari: 29 vagas

Cosmópolis: mais de 1.200 vagas

Limeira: 60 vagas

Nova Odessa: 22 vagas

Piracicaba: 51 vagas

Santa Bárbara d’Oeste: 656 vagas

Capivari

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Capivari tem 29 vagas disponíveis a partir desta segunda-feira. Currículos devem ser enviados no patcapivari@capivari.sp.gov.br, em formato PDF.

Dúvidas e informações podem ser esclarecidas pelo Whatsapp (19) 3491-9056. Veja a lista de vagas abaixo:

Ajudante de eletricista (2 vagas)

Assistente operacional

Auxiliar contábil

Auxiliar de caldeiraria

Auxiliar de limpeza

Caldeireiro

Controlador de acesso

Departamento pessoal

Eletricista industrial (2 vagas)

Estoquista

Instrutor de informática

Mecânico montador

Motorista D ou E (2 vagas)

Movimentador de mercadorias

Operador de empilhadeira

Separador de material reciclável

Serralheiro

Vendedor(a) de consignado

Carpinteiro

Comprador

Estágio em engenharia civil

Mecânico de manutenção (3 vagas)

Operador de máquinas

Soldador

Cosmópolis

O Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis (CRTC) está com mais de 1.200 vagas de emprego. Interessados que não são cadastrados devem ir até o CRTC, que fica na Rua Otto Herbest, nº 65, no Centro. O atendimento ao público é das 8h às 17h.

O candidato deve estar com as versões originais do CPF, RG, Título de Eleitor, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de escolaridade e cursos realizados, além do comprovante de endereço.

No caso de pessoas já cadastradas, basta enviar o currículo por e-mail: crtc@cosmopolis.sp.gov.br, com a vaga pretendida no assunto. Todas as oportunidades e detalhes podem ser consultadas pelo site do CRTC.

Veja algumas funções com mais vagas abertas:

Ajudante de carga e descarga

Ajudante de jardinagem (12 vagas)

Ajudante de mecânico masculino

Ajudante de obra montador

Ajudante de obra masculino (30 vagas)

Armador

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo feminino (SAC) (3 vagas)

Auxiliar administrativo masculino (CPD) – (2 vagas)

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de limpeza (8 vagas)

Auxiliar de mecânico de máquinas pesadas

Auxiliar de produção (3 vagas)

Auxiliar de produção pcd (10 vagas)

Auxiliar rigger

Carpinteiro (11 vagas)

Comunicador social

Eletricista montador

Embalador (10 vagas)

Encarregada de limpeza

Jardineiro (4 vagas)

Marceneiro

Mecânico de manutenção

Meio oficial de jardinagem

Montador de andaime (41 vagas)

Montador de móveis planejados – (02 vagas)

Motorista de caminhão basculante

Motorista de caminhão CNH D (8 vagas)

Operador de CFTV (4 vagas)

Operador de empilhadeira (2 vagas)

Operador de motosserra (2 vagas)

Operador de prensa enfardamento

Operador de produção (3 vagas)

Operador de roçadeira (6 vagas)

Operador de roçadeira (5 vagas)

Operador de utilidades (9 vagas)

Operador de telemarketing (1.000 vagas)

Pedreiro (12 vagas)

Rigger

Soldador (a)

Supervisor de operações

Técnico de manutenção de celular

Trabalhador rural

Tratorista (45 vagas)

Vendedor interno e externo

Vendedora

Vigilante (28 vagas)

Limeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 60 vagas de emprego disponíveis. As vagas contemplam diversos setores, dentre eles comércio e indústria.

Os interessados em alguma das oportunidades oferecidas pelo PAT devem enviar o currículo para o e-mail de cada empregador, que é disponibilizado no site da prefeitura.

Veja abaixo algumas funções com oportunidades abertas:

Açougueiro e encarregado de açougue

Ajudante de montador (2 vagas)

Ajudante de produção

Ajudante de produção de mudas

Ajudante geral

Alimentador de linha de produção

Assistente administrativo

Auxiliar de churrasqueiro

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de cuidador

Auxiliar de escritório de serviços gerais

Auxiliar de estoque

Auxiliar de fundição

Auxiliar de limpeza (4 vagas)

Auxiliar de limpeza de máquinas

Auxiliar de produção (2 vagas)

Auxiliar de tapeçaria

Babá

Balconista de açougue i

Consultor de negócios

Costureiro de confecção em série

Cozinheiro (3 vagas)

CPD – emissor de conhecimento de transporte, manifestos de carretas

Cuidador(a) residente substituto

Encarregado de armação

Encarregado de terraplanagem

Faturista

Faxineiro

Inspetor de qualidade

Instalador

Instalador reparador de telecomunicações

Mecânico de manutenção

Mecânico de manutenção industrial

Mecânico montador

Montador de fundição

Motorista

Motorista de caminhão basculante

Motorista de caminhão categoria D

Operador de estacionamento

Operador de galvanoplastia

Operador de injetora de plástico

Operador de máquina de terraplanagem

Operador de máquinas

Orçamentista

Preparador de máquinas ¬

Recepcionista

Repositor

Serviço de atendimento ao cliente (SAC)

Técnico de segurança do trabalho

Vendedor de eletro

Vendedor interno

Vistoriador de obras

Zelador

Nova Odessa

O Posto Local do Trabalho (PLT) de Nova Odessa tem 22 vagas de emprego disponíveis. Os interessados em uma das oportunidades devem enviar o currículo por e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br. O candidato deve especificar no título qual cargo está procurando.

A entrega do currículo também pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, na Rua Rio Branco, 699, no Centro. Mais informações no número (19)3466-1902.

Veja oportunidades de emprego na cidade:

Ajudante geral (2 vagas)

Analista fiscal

Balconista de agropecuária

Balconista de padaria

Centro de preparação da Localiza: lavador de carros, pintor automotivo, preparador automotivo, trocador de peças e de pneus (10 vagas)

Confeiteiro

½ Oficial serralheiro

Supervisor de produção

Balconista de padaria

Balconista de açougue

Operadora de caixa

Mecânico de máquina circular

Piracicaba

Piracicaba tem disponível 51 vagas de emprego a partir desta segunda. Para se candidatar, interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e mencionar qual o cargo de interesse.

É necessário anexar RG e CPF, além dos comprovantes dos requisitos exigidos pelo contratante. Os requisitos de cada oportunidade estão disponíveis no Painel de Vagas.

Veja algumas oportunidades abertas:

Agente de Logística I

Ajudante de Motorista

Ajudante de refrigeração

Aplicador de defensivos

Armador (2 vagas)

Assistente de logística

Atendente de negócios

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de serralheiro

Auxiliar técnico

Auxiliar técnico ambiental

Borracheiro

Carpinteiro

Coordenador(a) de compras

Costureira de máquina reta

Cozinheiro(a)

Educador social

Eletromecânico (temporário)

Encarregado de açougue

Estagiário(a) administrativo

Estagiário(a) de auxiliar administrativo de marketing

Estagiário(a) de engenharia

Fiscal de loja

Fresador/Programador CNC

Gerente de almoxarifado

Jardineiro (2 vagas)

Maquinista para marcenaria

Marceneiro

Mecânico

Mecânico de manutenção (2 vagas)

Mecânico de maquinários agrícolas

Montador de móveis

Motorista carreteiro (2 vagas)

Motorista Entregador

Padeiro confeiteiro

Pedreiro

Servente de obras

Serviços gerais

Técnico de enfermagem

Técnico em cabeamento de rede

Técnico em Nutrição

Técnico em segurança do trabalho (2 vagas)

Técnico instalador de fibra ótica

Vendedor (a) (2 vagas)

Vigia

Santa Bárbara d’Oeste

O Desenvolve Santa Bárbara d’Oeste disponibiliza 656 vagas de emprego a partir de segunda. Os candidatos devem ir presencialmente na unidade, que fica na Rua do Ósmio, 975, na Villa Multimall. É necessário estar com o RG, CPF e a Carteira de Trabalho. O atendimento ao público é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Em caso de dúvidas, a pessoa interessada pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br. A lista de vagas é disponibilizada no site.

Veja abaixo a lista de funções com vagas abertas.

Vagas para alfabetizado: 1/2 oficial soldador, Açougueiro (a), Ajudante de açougue, Ajudante de chaveiro, Ajudante de jardinagem, Ajudante de limpeza, Ajudante de mecânico diesel, Ajudante de piscina, Ajudante de produção, Ajudante geral, Atendente, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de estoque (menor), Auxiliar de fundição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar mecânico, Balconista, Balconista de açougue, Cabeleireira, Carpinteiro, Cozinheira, Designer de sobrancelha, Eletricista (a), Empregada doméstica, Encarregado de pedreiro, Líder de limpeza, Manicure/ pedicure, Maquiadora, Mecânico, Mecânico de manutenção industrial, Mecânico diesel, Mecânico suspensão, Motorista- categ. “D”, Operador de roçadeira, Pedreiro, Pintor, Podóloga, Programador e operador de torno de usinagem, Serralheiro, Servente, Tecelão/ Tecelã, Tratorista, Vendedor, Vendedora, Vendedor (a) interno.

Vagas para ensino fundamental (1º grau): Ajudante de açougue, Ajudante geral, Ajudante de montagem, Auxiliar de fundição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar operacional, Camareira (o), Costureira (o), Consultora comercial, Consultor (a) de vendas, Contramestre, Eletricista de autos, Fresador, Jardineiro, Mensageiro, Operador (a) de conicaleira, Operador (a) de máquina de limpeza, Operador fora de estrada, Pizzaiolo (a), Recepcionista, Revisor de tecidos, Serviços gerais, Tecelão (ã) de fitas, Zelador.

Vagas para ensino médio (2º grau): Ajudante geral, Ajudante de motorista, Analista de departamento pessoal, Assistente comercial, Assistente de departamento pessoal, Assistente de qualidade, Assistente de vendas sênior, Atendente de relacionamento, Atendente, Auxiliar administrativo, Auxiliar almoxarife, auxiliar de dobra, Auxiliar de escritório, Auxiliar de manutenção predial, Auxiliar de mecânico industrial, Auxiliar de produção, Auxiliar de torneiro mecânico, Balconista, Coordenador (a) de serviços, Consultor (a) de vendas, Dobrador, Eletricista, Encarregado (a) de salão, Garçom/Garçonete, Gerente de restaurante, Inspetor (a) de qualidade, Líder de estamparia digital, Mecânico socorrista diesel, Oficial de linhas, Operador britador, Operador de corte e vinco, Operador de espalmadeira, Operador de furadeira radial, operador (a) logístico, Operador de máquina de usinagem, Pintor, Programador de fresadora CNC, Programador de torno CNC, Recepcionista, Revisor de material, Revisor (a) de tecidos, Serralheiro, Serralheiro/Caldeireiro, Soldador-montador, Subgerente de restaurante, Técnico mecânico, Técnico de instrumentação, Vendedor (a), Vendedor (a) Externo, Vendedor (a) (PAP), Vendedora.

Vagas que exigem cursos: Ajudante de manutenção: curso de mecânica/ elétrica ou hidráulica, Auxiliar de escritório: curso técnico em administração e curso de informática básica, Auxiliar logística: curso de operador de empilhadeira, Auxiliar de manutenção: curso de elétrica e/ou mecânica, Auxiliar técnico: curso de eletrônica, Auxiliar técnico administrativo: curso administrativo, Desenhista: curso de AUTOCAD e SOLIDWORKS, Eletricista: curso de eletricista, Eletricista: curso de eletricista de manutenção, Eletricista: curso de NR10, Fresador ferramenteiro: curso na área, Mecânico de manutenção diesel PL: curso de diesel, Mecânico de manutenção diesel SR: curso de diesel, Meio oficial de mecânico de refrigeração: curso de refrigeração ou elétrica, Montador de painéis: curso de elétrica industrial, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Van: curso de transporte de passageiros, Oficial de manutenção: curso de eletricista de manutenção ou área correlata, Operador de empilhadeira: curso de empilhadeira, curso de NR11,Soldador: curso de solda TIG/MIG e/ou Eletrodo, Técnica em química: curso técnico em química, Técnica (o) em nutrição: curso técnico em nutrição, Técnico de segurança do Trabalhador: curso técnico de segurança do trabalho, Técnico mecânico: curso de técnico mecânico eletrônico ou mecatrônica, Torneiro mecânico: curso na área, Vendedor: curso de mecânico.

Vagas para graduação: Analista de marketing pleno, Assistente de departamento pessoal, Assistente fiscal, Assistente de vendas, Auxiliar de compras, Auxiliar de qualidade, Auxiliar de secretaria, Auxiliar técnico administrativo, Coord. Financeiro, Engenheiro (a), Engenheiro Agrônomo, Estagiário (a), Fisioterapeuta, Professor de Educação física, Vendedora técnica.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD): Assistente de loja, Atendente, Auxiliar administrativo, Auxiliar de expediente.

