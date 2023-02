Seis homens são presos em flagrante em Ribeirão Preto durante furto de sacas de açúcar em trem de carga

Equipe surpreendeu quadrilha na madrugada desta quarta-feira (1º) na zona Norte. Pelo menos 20 pessoas estão envolvidas, segundo a polícia. Carga de açúcar foi recuperada após ser desviada de trem em Ribeirão Preto

Seis pessoas foram presas em flagrante na madrugada desta quarta-feira (1º) suspeitas de furtar uma carga de açúcar de um trem na zona Norte de Ribeirão Preto (SP).

A quadrilha já tinha carregado três caminhões quando foi abordada, segundo a Polícia Militar.

A Ferrovia Centro Atlântica, responsável pelo trem, informou que colabora com as investigações e que conta com equipes de segurança monitorando todos os trens da empresa.

Flagrante de furto

O trem de carga havia parado próximo à Rua Peru, na Vila Carvalho, no início da madrugada. A movimentação de caminhões, carros e pessoas no local chamou a atenção de moradores da região, que acionaram a PM.

Quando chegou ao local, a polícia encontrou aproximadamente 20 pessoas retirando sacas de açúcar do trem e colocando em caminhões. Ao notarem os policiais, a maior parte deles fugiu, mas seis pessoas foram presas em flagrante.

Quatro caminhões foram apreendidos; três deles carregados com pelo menos 700 sacas de açúcar, cada uma com aproximadamente 50 kg, segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo. Um carro modelo Volkswagen Gol também foi apreendido.

Na delegacia, os suspeitos negaram fazer parte da quadrilha e disseram terem sido contratados para transportar o material.

Os presos passaram por audiência de custódia e vão responder por furto e associação criminosa.

A Polícia Civil vai seguir com as investigações para descobrir quem são os envolvidos e para quem a carga seria destinada. Pelo menos 14 suspeitos seguem foragidos.

