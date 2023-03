Seis homens são presos por furto de agrotóxicos avaliados em R$ 4 milhões em Cristais Paulista, SP

Polícia Militar chegou até quadrilha depois de alarme ser acionado em fazenda. Um dos suspeitos trabalhava no local e indicou localização dos produtos, diz boletim de ocorrência. Polícia Militar apreendeu agrotóxicos furtados em fazenda de Cristais Paulista, SP

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite de quinta-feira (2), seis homens, com idades entre 25 e 39 anos, por suspeita de envolvimento no furto de galões e sacos de agrotóxicos avaliados em R$ 4 milhões em uma fazenda de Cristais Paulista (SP).

Os policiais chegaram até o local, que fica às margens da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), após o alarme da propriedade ser acionado, segundo boletim de ocorrência (BO).

Na fazenda, as equipes encontraram um carro modelo Volkswagen Up com dois suspeitos. Um deles tentou fugir, mas acabou contido.

Dentro do veículo, que estava com a placa adulterada, havia parte dos produtos furtados, aponta o registro.

A dupla admitiu o furto e indicou que mais pessoas teriam participado da ação. Na sequência, os policiais foram à Rodovia Irineu Rodrigues Pereira (SP-420), onde encontraram um segundo carro, modelo Fiat Argo, com outros dois suspeitos dentro.

O BO aponta que essa dupla também confessou participação no furto. De acordo com os suspeitos, eles pegariam os agrotóxicos na fazenda e depois retornariam à rodovia para colocar os produtos em um caminhão.

Os quatro foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Franca (SP). Na delegacia, o grupo apontou onde estavam os outros dois suspeitos: o mandante do crime e um funcionário da fazenda que teria indicado a localização dos produtos.

Os agentes foram até a casa do funcionário, que trabalhava na fazenda havia quatro anos, em Pedregulho (SP). No imóvel, também encontraram o homem que os suspeitos indicaram ser o mandante.

Ambos foram encaminhados à CPJ. Já os agrotóxicos e os carros utilizados na ação foram apreendidos. A quadrilha recebeu voz de prisão em flagrante e vai responder por furto e associação criminosa.

