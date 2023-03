Seis meses após decreto de instalação de DDM, Ferraz de Vasconcelos segue sem unidade de atendimento à violência contra a mulher

No Alto Tietê, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano são as cidades que contam com Delegacias de Defesa das Mulheres em funcionamento. A SSP informou através de nota que a “Polícia Civil realiza tratativas junto ao município para estabelecer o local de funcionamento da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ferraz de Vasconcelos Após seis meses da determinação de instalação de uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Ferraz de Vasconcelos, o município segue sem a unidade.

O então governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, assinou em 1º de setembro do ano passado, o decreto que estabelecia a instalação da DDM em Ferraz de Vasconcelos. Nesta quarta-feira (1º), a assinatura completou seis meses e a cidade segue sem um atendimento especializado em casos de violência contra a mulher.

Das dez cidades do Alto Tietê, apenas três contam com DDMs em funcionamento: Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. Em 2022, o número de feminicídios na região foi o segundo maior de toda a série histórica.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) informou, através de nota, que a “Polícia Civil realiza tratativas junto ao município para estabelecer o local de funcionamento da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ferraz de Vasconcelos”. A pasta também disse que “todas as delegacias do Estado seguem o Protocolo Único de Atendimento, que estabelece um padrão para atender e melhor acolher casos de violência contra a mulher”.

Ainda de acordo com a SSP, “atualmente o atendimento às mulheres vítimas de violência na cidade é realizado na Delegacia Sede de Ferraz de Vasconcelos, no 1° DP e também pela internet, por meio da DDM Online e as autoridades policiais seguem à disposição das vítimas”.

