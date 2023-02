seis-pessoas-ficam-feridas-em-acidente-com-motorista-embriagado-na-br-235,-em-itabaiana

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos motoristas estava alcoolizado e foi detido. Batida deixa feridos na BR-235, em Itabaiana

Seis pessoas ficaram feridas durante uma batida entre dois carros, no Km 55 da BR-235, em Itabaiana, na tarde dessa terça-feira (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um dos motoristas estava alcoolizado e foi detido.

A polícia informou que um veículo seguia sentido Itabaiana-Aracaju, quando ocorreu a batida transversal com o outro, que era conduzido pelo motorista alcoolizado, e tentava cruzar a via pelo retorno.

A PRF ainda informou que o teor alcoólico do motorista embriagado estava duas vezes acima do limite.

Vittorio Ferla