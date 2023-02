Seis pessoas são atropeladas por carro em frente à creche em Campos do Jordão

Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (13), na Vila Santo Antônio. Seis pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira (13), após serem atropeladas por um carro em Campos do Jordão (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em frente a uma creche no bairro Vila Santo Antônio, por volta das 13h.

Todas as vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas para o pronto-socorro da cidade.

Segundo a corporação, o motorista perdeu o controle do veículo. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde das vítimas.

