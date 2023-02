Seis pessoas são presas em operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Franca, SP

Prisões aconteceram na manhã desta sexta-feira (24) nos bairros Jardim Cambuí e Vila Aparecida. Dinheiro e entorpecentes foram apreendidos. Operação contra tráfico de drogas prende seis pessoas em Franca, SP

Polícia Civil

Seis pessoas foram presas por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (24) em Franca (SP).

As prisões ocorreram no âmbito de uma operação da Polícia Civil nos bairros Jardim Cambuí e Vila Aparecida. A primeira foi em uma residência no Jardim Cambuí, onde o suspeito foi encontrado com aproximadamente R$ 13.950 em dinheiro.

No local, os policiais também encontraram dois cadernos com anotações para controle do comércio de entorpecentes, três celulares, uma balança de precisão e uma porção de cocaína.

Prisões foram feitas nos bairros Jardim Cambuí e Vila Aparecida

Polícia Civil

Já na segunda residência, no bairro Vila Aparecida, quatro pessoas foram presas.

Com elas foram apreendidos duas balanças, três lâminas, R$ 461 em dinheiro, quatro celulares, uma máquina de pagamento, além de 22 pedras de crack e 15 porções de cocaína.

Ainda segundo a polícia, próximo ao local, duas pessoas foram presas no momento em que tentaram fugir da polícia. Elas estavam com uma pedra de cocaína, crack e um celular.

Os presos foram encaminhados para a Cadeia Pública do Jardim Guanabara.

