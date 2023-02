Seis pessoas são presas suspeitas de envolvimento em roubos de veículos em Aracaju

Segundo a delegada, um dos envolvidos fingiu ser vítima do crime. Polícia Civil de Sergipe

SSP/SE/Arquivo

Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em roubos de veículos em Aracaju . A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (10), pela Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV).

De acordo com a delegada Michele Araújo, as investigações foram iniciadas em agosto do ano passado, quando um motorista de aplicativo noticiou um roubo de que teria sido vítima. “No crime, os supostos assaltantes teriam levado o carro, que era locado e utilizado para o trabalho. Após a verificação de incongruências das declarações da vítima com o GPS, verificou-se que o crime de fato não aconteceu”, explicou.

Ainda de acordo com a delegada, a suposta vítima do roubo confessou que o crime não havia acontecido. “Após ser confrontado com as provas que dispomos, o motorista de aplicativo confessou que o roubo que ele havia noticiado era falso e que na verdade ele havia se reunido com mais dois comparsas e praticado diversos assaltos a transeuntes, além do roubo de um veículo”, disse.

Ela contou também que o homem afirmou que, quando o grupo foi esconder o veículo, em uma área de mata, o carro atolou. “Então, eles resolveram abandonar o veículo que foi localizado posteriormente pela polícia, e ele resolveu entregar o veículo locado, pois já havia tido uma negociação com um receptador envolvendo um veículo com as mesmas características daquele que era locado”.

A delegada mencionou ainda que, com o aprofundamento das investigações, foram identificadas outras pessoas, vinculadas a esse trio, que praticavam também roubos em Aracaju e na Região Metropolitana. “Inclusive um dos identificados trabalha com GPS, e suspeita-se que ele retirava esse dispositivo dos veículos roubados”.

Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, por meio do telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

