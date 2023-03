As vítimas tinham entre 10 e 13 anos e as investigações apontam que os abusos aconteciam desde que elas tinham 8 anos de idade. A avó das crianças é suspeita de agenciar um “esquema de prostituição infantil”. Seis suspeitos de estuprar e explorar crianças sexualmente são presos em Machadinho D’Oeste, RO

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (24) a Operação Devadasi, em Machadinho D’Oeste (RO), para prender pessoas suspeitas de exploração e abusos sexuais contra crianças. Até o início da manhã, seis suspeitos já haviam sido presos.

Segundo a polícia, pelo menos duas vítimas foram identificadas, elas tinham 10 e 13 anos. Os abusos aconteciam desde quando elas tinham 8 anos.

Há indícios que a avó das crianças, colocava as netas na frente de um bar “para chamar a atenção dos clientes do bar, agenciando-as. Ela pagava as contas da casa com o dinheiro da exploração”, informou a polícia.

Durante as investigações, testemunhas relataram que abusos ocorriam durante toda a noite. Uma das testemunhas chegou a dizer à polícia que “gritos de dor ecoavam a noite na casa da cafetina”.

Durante a operação foram expedidos oito mandados de prisão e sete de busca nas residências dos suspeitos. Durante as buscas os policiais apreenderam materiais de pornografia, mídias, notebook, arma de fogo e munições.

A operação contou com apoio de agentes do Serviço de Investigação e Capturas (Sevic) da 1ª DP de Machadinho, das Delegacias Regionais de Jaru e Ariquemes.

pappa2200