Selah Sue  : cette addiction dont elle a eu beaucoup de mal à se débarrasser après sa dépression

Après une longue pause, c’est en mai 2020 que Selah Sue a fait son grand retour sur le devant de la scène française. En effet, elle s’était produite dans l’émission du Grand échiquier et avait révélé s’être absentée puisqu’elle souhaitait se consacrer à sa vie de famille. Sept ans plus tard, elle revient avec un nouvel album et elle se sent désormais prête à faire des confidences concernant sa vie privée. Invitée sur le plateau de C à Vous ce mardi 5 avril, la chanteuse a profité de cette occasion pour se confier sur une addiction, dont elle a eu beaucoup de mal à se débarrasser. “En parler est une manière pour moi de placer les choses dans ma tête“, a-t-elle d’abord lancé. “Chaque chanson dans le nouvel album décrit une autre facette de moi. C’est vraiment ma bataille avec les pour et les contre des effets antidépresseurs“, a-t-elle poursuivi avant de donner des précisions. “Pour, parce que ça m’a sauvé la vie quand j’avais 18 ans. Ca m’a donné une vie équilibrée mais contre, parce que ça m’a bloquée. Les antidépresseurs, ça anesthésie“, assure-t-elle. Aujourd’hui, Selah Sue a pu se débarrasser de son addiction et elle se sent beaucoup mieux. “Maintenant, parce que c’est la première fois que je suis sans, c’est fou parce que je me rends compte que je pensais que tout était lié uniquement aux antidépresseurs mais ce n’était pas le cas“, a-t-elle conclu.

Selah Sue revient sur le devant de la scène aujourd’hui mais face à Anne-Elisabeth Lemoine et les chroniqueurs, elle assure que le “succès, c’est vraiment volatile. Cela a toujours été clair pour moi, ça ne donne pas le bonheur“. Comblée dans son quotidien, elle s’est consacrée à sa famille durant plusieurs années. “Le succès, ça ne m’a vraiment pas manqué. Mais c’est cool d’être là maintenant“, s’est-elle amusée. Sa bataille contre les antidépresseurs, la chanteuse la livre depuis ses 14 ans. “J’ai essayé de quitter, à trois reprises, les antidépresseurs mais ce n’était pas possible. Je ne sais pas pourquoi, j’ai tout essayé mais je n’y suis pas parvenue”, a-t-elle avoué. Aujourd’hui, elle assure être “plus âgée, j’ai mes enfants et j’ai beaucoup plus confiance en moi et en mon corps” et explique également pouvoir “écrire une chanson chaque jour maintenant. C’est la différence incroyable avec avant“. Loin de cette période très compliquée, Selah Sue indique que c’est la “première fois que je me sens bien sans les antidépresseurs“. De plus, elle n’a pas hésité à saluer le courage de Stromae d’évoquer publiquement ses envies suicidaires. “Je suis très fière de lui. C’est important mais c’est aussi parce que c’est un homme. Pour une femme, c’est normal d’être sensible, c’est le stéréotype mais c’est logique“, a-t-elle conclu.

Selah Sue : pourquoi a-t-elle souhaité mettre en garde contre les réseaux sociaux ?

Selah Sue va beaucoup mieux aujourd’hui et elle n’hésite pas à le faire savoir. Alors qu’elle évoquait la dépression et les envies suicidaires, elle a rappelé que tout le monde était très mal suite au confinement. “Tout le monde était dépressif, c’était difficile et c’était libérateur et important que Stromae en parle publiquement”, a-t-elle assuré. De plus, la chanteuse précise que “tout le monde veut toujours être bien sur les réseaux sociaux, mais ce n’est pas la vraie vie“, a-t-elle conclu.

Selah Sue © France 5

