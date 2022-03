selah-sue-:-ses-rares-confidences-sur-joachim-saerens,-l’homme-de-sa-vie

Après une longue absence bien méritée, c’est en mai 2020 que Selah Sue a fait son grand retour sur le devant de la scène française. Elle s’était produite dans l’émission du Grand échiquier et avait révélé s’être absentée puisqu’elle souhaitait se consacrer à sa vie de famille. Aujourd’hui, elle est bien décidée à reprendre sa carrière et revient avec un nouvel album. L’occasion pour elle d’enchaîner les interviews et notamment dans les colonnes de Public ce vendredi 25 mars. Maman comblée, elle partage sa vie avec Joachim Saerens, avec qui elle travaille également. “Il est un de mes piliers”, a-t-elle d’abord affirmé. “Nous sommes ensemble depuis douze ans et il m’est essentiel aussi bien dans mon travail que dans ma vie personnelle“, a-t-elle poursuivi avant d’évoquer la carrière de son compagnon : “C’est un excellent musicien, un homme équilibré et ancré, un père exceptionnel. Nous avons eu la chance de nous être trouvés“. Tous deux travaillent à Paris mais ont fait le choix de rester vivre en Belgique. “On me demande pourquoi je ne m’offre pas un grand appartement à Paris, mais j’adore vivre dans ma campagne“, a d’abord expliqué Selah Sue. “J’adore la nature, les animaux, le calme. Et puis j’habite à dix minutes de mes parents et de ma sœur. Je n’aimerais pas être loin d’eux“, a-t-elle conclu. Un quotidien qui la ravit.

Ce grand retour est l’occasion pour Selah Sue de faire des confidences concernant ces dernières années. Dans les colonnes de Public, la chanteuse a notamment évoqué sa santé mentale, qui n’a pas été de tout repos. “Aujourd’hui je renais. Je n’ai jamais eu autant envie de croquer la vie à pleines dents. Parler m’a beaucoup aidée, être bien entourée aussi”, a-t-elle d’abord affirmé. Durant plusieurs années, elle a souffert d’une forte dépression, qui l’a beaucoup marquée. “J’ai toujours été proche de ma mère et, enfant, j’étais un vrai petit rayon de soleil“, s’est-elle souvenue avant d’ajouter : “Je souriais tout le temps, je faisais des blagues, je courais partout. A l’adolescence, tout s’est compliqué”. Alors que les choses semblaient être au plus mal, Selah Sue a poursuivi : “Je suis devenue consciente du regard que l’on posait sur moi, je détestais mes nouvelles formes et j’ai sombré dans la dépression vers 15 ans“. Si elle a souhaité évoquer son histoire publiquement, c’est notamment car elle estime qu’il faut “parler de ça sans tabou. Mes deux grand-mères ont été internées et je me souviens qu’on allait leur rendre visite à l’hôpital psychiatrique”, a conclu celle qui indique être “en thérapie depuis 14 ans”. Des confidences sans langue de bois.

Selah Sue : comment va-t-elle aujourd’hui ?

Selah Sue n’est pas la seule à avoir évoqué publiquement sa santé mentale. Dernièrement, c’est Stromae qui a fait son retour avec un album très personnel, dans lequel il a évoqué ses pensées suicidaires. Aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux pour les deux artistes mais raconter leur histoire était nécessaire. “C’est primordial et ça m’a permis, il y a six mois, d’arrêter les antidépresseurs que je prenais depuis quatorze ans“, a confié Selah Sue. Une initiative qui a été très “compliquée pour moi de stopper le traitement. Quand le faire ? Quand j’étais bien, j’avais peur que ça me fasse reculer et quand je me sentais mal, je me disais que ça allait être encore pire“. Il a donc fallu qu’elle “trouve le bon timing” mais elle a pu compter sur le soutien de son compagnon et de ses enfants.

