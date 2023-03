selen-all’isola-dei-famosi-2023,-ma-col-ruolo-di-‘riserva’

Ravenna, 21 marzo 2023 – Luce Caponegro conquista tutti al provino, ma per partire per l’Honduras ed essere protagonista dell’Isola dei Famosi 2023 dovrà aspettare qualche defezione…

“Il provino è andato molto bene, chissà…”. Fedele ai vincoli di riservatezza, Luce Caponegro taglia corto. Impossibile strappargli una conferma sulla sua partecipazione alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi che, sotto la conduzione di Ilary Blasi e la regia di Roberto Cenci, dovrebbe partire il prossimo 17 aprile su Canale 5.

Due le certezze: la prima è che Selen ha sostenuto il provino in modalità telematica riscuotendo il grande apprezzamento di Celeste Laudisio (l’uomo dei casting a cui spetta l’ultima parola); la seconda è che, con ogni probabilità, non farà parte del cast iniziale, ma avrà il ruolo della “riserva”, ovvero aspetterà in panchina una chiamata dall’Honduras nel caso in cui ci fossero defezioni.

Un’eventualità tutt’altro che remota visto che, per la durezza dell’esperienza, già nelle precedenti sedici edizioni sono state diversi gli abbandoni nelle prime settimane (solo lo scorso anno diedero forfait Edoardo Tavassi, Marco Cucolo, Roger Balduino, Licia Nunez, Franco “Blind” Popi Rujan, Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Jeremias Rodriguez, Jovana Djordjevic e Patrizia Bonetti). Inoltre, c’è sempre l’incognita squalifiche (lo scorso anno toccò al batterista dei Cugini di Campagna Silvano Michetti). Insomma, la partecipazione di Luce tra i concorrenti di Caos Cochinos non può ancora essere ufficializzata, ma viene comunque considerata “probabile”.

Vito Califano