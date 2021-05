selvaggia-lucarelli-a-domenica-in.-venier:-“ho-vissuto-un-amore-malato”

Nella puntata del 9 maggio 2021 di Domenica In Selvaggia Lucarelli ha raccontato il suo amore tossico. La giornalista nel podcast ‘Proprio a Me’ racconta di quando non era innamorata, ma malata. La sua storia sbagliata con un uomo ha creato una dipendenza affettiva. L’ha incontrato a Milano, credeva che fosse amore ma nel giro di pochi mesi si è trasformato qualcosa di distruttivo. Era il centro della sua vita e tutto ciò che girava intorno a lei erano dei satelliti molto lontani. Si era completamente annullata, viveva per una sua attenzione, per un suo gesto, per un suo assenso. Per lui era la prima donna che entrava nella sua vita e viveva nella sua casa, era molto affascinante e riservato, affermato nel campo lavorativo, aveva un Io esibito molto luccicante e un altro Io cupo. La prima mail in cui lui, in fondo, parlava solo di se stesso. La prima litigata per il tappo dell’ammorbidente chiuso male. Il ritrovarsi in ginocchio, nella doccia, con l’obiettivo di pulire tutte le fughe:

“Ero incappata in un maniaco del controllo, tendeva a intaccare la mia autostima”

Come confessato a Mara Venier, Selvaggia Lucarelli ha ammesso di avere avuto per tanti anni una fame d’amore implacabile. In lui aveva trovato un incastro malefico, ma sapeva che non poteva dargliene. Era dipendente affettiva, mentre l’uomo in questione un narcisista, ripiegato su di sé. Tutto questo è successo nei suoi 30 anni, aveva divorziato da poco ed era madre di un bambino di pochi anni. La sua relazione tossica ha avuto una durata di dieci anni. Ci sono voluti altrettanti anni per capire che era in atto una violenza psicologica in corso. In più occasioni la Lucarelli ha dichiarato che tutto ciò non è un gioco di colpe. Non esiste una dipendenza affettiva senza una complicità tra le parti in causa, anche se evidentemente c’è una delle due parti che soccombe.

Mara Venier a Domenica In confessa: “Anch’io ho vissuto un amore dipendente”

Mara Venier ha rivelato di essersi riconosciuta nel racconto fatto di Selvaggia. Anche lei ha vissuto in passato un amore dipendente. La padrona di casa di Domenica In ha sottolineato, poi, che la blogger è sempre puntale e precisa, dice sempre quello che pensa e non la mette pensiero dire le cose in faccia. La Lucarelli ha subito replicato: “Sì, sono una discreta rompicogli***”.

L’amicizia tra la conduttrice e la giornalista è nata dopo una discussione a distanza e in tanti hanno sempre pensato che fossero nemiche. Una sola telefonata è bastata per chiarire il tutto, seguita da un invito a cena dove si sono parlate senza filtri e questo ha portato notevoli vantaggi.