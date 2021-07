selvaggia-lucarelli-al-veleno-contro-barbara-d’urso-“come-mai-lei-non-ha-…”

Selvaggia Lucarelli non perde occasione per attaccare Barbara D’Urso e lo fa sulle più disparate occasioni. Tra le due donne non c’è mai stato un buon rapporto e se la D’Urso non l’ha mai attaccata per prima, di solito si difende ma questa volta, dopo l’ennesimo attacco, almeno per il momento è rimasta in silenzio. Vediamo cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso e si chiede come mai non ha postato la foto mentre si fa il vaccino

Selvaggia Lucarelli non perde occasione per attaccare Barbara D’Urso e lo ha fatto di nuovo scrivendo sui social così: “Ora che ci penso la signora D’Urso che tanto spingeva perché gli italiani si vaccinassero, ‘Fate arrivare i vaccini’ ‘Facciamo servizio pubblico’ non ha messo la sua foto mentre si vaccina, chissà com’è.”

Selvaggia Lucarelli ha in questo modo insinuato che la D’Urso non si sia vaccinata perchè secondo lei, visto che posta foto di tanti momenti e visto che è così attiva sui social appare strano che non abbia voluto dare il suo contributo postando una foto mentre si vaccina per sensibilizzare così chi la ama e chi la segue ad imitare il suo esempio visto che in Italia c’è ancora tanta gente che fa resistenza e che non si è vaccinata. La D’Urso al momento non ha replicato in alcun modo ma è rimasta in silenzio.

Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso per essersi paragonato alla Carrà

Dopo la morte di Raffaela Carrà avvenuta il 5 luglio scorso, tra i tanti vip che hanno scritto messaggi sui social per omaggiarla, c’è stata anche la D’Urso che ha scritto così: «Quanto ho imparato con ‘Carramba che sorpresa’… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di ‘Carramba’».

Selvaggia Lucarelli, dopo aver letto questo post è balzata sulla sedia e ha scritto come commento “Che imbarazzo …”. Ma anche il popolo del web ha attaccato la D’Urso scrivendole così: «Con tutto il rispetto ma no, Raffaella Carrà non si paragona a niente e nessuno», : «Mi viene da ridere.. è una barzelletta?», : «Ma è una bestemmia questa». Barbara D’Urso aveva anche scritto per ricordare la Carrà: «È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l’ha sempre amata… La sua energia mi travolgeva… Ma lei non è andata via. Ci sarà sempre ogni volta che sentiremo e canteremo una sua canzone #gliartistinonmuoionomai».