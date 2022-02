selvaggia-lucarelli-diretta-su-gianluca-grignani:-“che-belle-…”

Irama è stato uno dei protagonisti assoluti di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Con il suo brano, Ovunque sarai è stato in corsa per il podio in questa speciale edizione del Festival, ad ogni modo la sua canzone si è piazzata al 4° posto ma sta avendo un successo davvero strepitoso. In queste serata, il pubblico ha imparato ad apprezzare sempre di più questo brano, che ha un significato davvero speciale e forse per questo ha colpito il cuore di milioni di italiani. Qualche polemica è sorta dopo la serata delle cover, quando il cantante si è presentato insieme a Gianluca Grignani.

Sanremo 2022, Irama e Gianluca Grignani duettano nella serata delle cover

Irama nella serata dedicata alle cover, quella di venerdì 4 febbraio 2022 si è presentato sul palco dell’Ariston insieme a Gianluca Grignani. Quest’ultimo sembra aver fatto ritorno in tv dopo aver trascorso purtroppo degli anni poco felici. Ad ogni modo, da quel momento non si è fatto altro che parlare di lui e del suo ritorno in tv e nel fare musica. Sembra che però, ad un certo punto, sia sorta anche una certa polemica.

Grande esibizione, sui social Gianluca Grignani preso di mira

Ad ogni modo, non è stato assolutamente messo in discussione il talento di Gianluca o il fatto che sia comunque un grande cantante, tuttavia non sono mancate le critiche ed anche tanti commenti anche piuttosto cattivi sui social network. Anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua e su Twitter sembra abbia scritto un post che ha ottenuto nel giro di pochi istanti tante interazioni.

Selvaggia Lucarelli interviene sui social e parla di Gianluca Grignani

“Che belle tutte le anime buone che ‘basta battute sullo stato di Grigrani scegliendo accuratamente a corredo dell’apologia la foto più brutta e impietosa di Grignani”. Queste le parole scritte da Selvaggia Lucarelli. In realtà, sembra che proprio in questi giorni sia scoppiata un’altra polemica, riguardo la scelta del pezzo che avrebbero presentato nella serata delle cover. Ad ogni modo, a fare chiarezza su questo è stato lo stesso Irama.“Hanno detto un sacco di cose cattive e stupide, soprattutto in un momento così difficile, c’è troppo odio. Dobbiamo stare uniti, noi ci teniamo a fare una cosa buona, non siamo cattive persone. Ci siamo divertiti come pazzi, diciamo la verità”.