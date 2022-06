selvaggia-lucarelli-fatta-fuori-da-ballando-con-le-stelle,-lei-si-sfoga-sui-social.-ecco-chi-la-sostituisce

Selvaggia Lucarelli potrebbe non tornare a Ballando con le Stelle in qualità di giurata. A darne un indizio è proprio lei che sui suoi canali social ha affermato che a settembre non tornerà più in un programma. La giornalista negli ultimi anni si è integrata benissimo nel talent show di Milly Carlucci. Rappresenta infatti proprio quel tipo di personaggio che la presentatrice vuole nel suo show. La padrona di casa infatti cerca di compensare il suo carattere diplomatico con quello più peperino dei protagonisti di cui si circonda, che conferiscono allo show quella punta di trash che non può mancare.

Selvaggia Lucarelli è sicuramente la portavoce dei caratteri peperini. Seconda donna nella giuria di Ballando con le Stelle, dopo la Mussolini è riuscita a inimicarsi addirittura a inimicarsi Carolyn Smith, la tecnica sempre amichevole con tutti. Ma il meglio di se lo ha dato durante l’ultima stagione, con il suo ex Morgan tra i concorrenti. I litigi tra i due sono stati incredibili, i migliori per gli appassionati di gossip e di discussioni davanti al piccolo schermo. Più di una volta l’uomo è arrivato a offenderla, ma Milly Carlucci e il suo staff lo hanno sempre protetto e lui è arrivato alla finale.

Abbiamo visto Selvaggia Lucarelli dargli zero più di una volta, poi lo abbiamo sentita lamentarsi di non essere stata tutelata dal resto del cast. A dir suo, Morgan avrebbe dovuto chiederle scuse per alcune infelici e offensive affermazioni, cosa che non è mai successa. Ma tra due caratteri come i loro è meglio non metterci il dito e questo Milly Carlucci sembra averlo compreso bene. Con le sue solite risatine atte a sdrammatizzare la situazione, è sempre andata avanti con lo show tutelando il provetto ballerino, che a regalato a Ballando con le Stelle momenti di arte e bellezza.

Per questi motivi è difficile pensare che Milly Carlucci possa rinunciare a una giurata come Selvaggia Lucarelli. Ma la giornalista ha appena aperto un caso sulla questione. Sempre molto attiva sui social network, ha permesso ai suoi follower di porle diverse domande. Tre in particolare hanno meritato la sua attenzione: ‘Quando torni a Piazza Pulita?’; ‘E ci rivediamo su radio Capital?’; ‘Ci rivediamo a Ballando?’. I suoi fans sono evidentemente contenti di seguirla e questo è proprio il periodo giusto per porre questo tipo di domanda. Ormai la stagione televisiva è finita e si stanno formando i cast per l’anno prossimo.

Tutto può cambiare nei diversi palinsesti e all’interno delle trasmissioni. E per Selvaggia Lucarelli sicuramente qualcosa cambierà. Ecco come ha risposto ai suoi follower: ‘Al momento sono un ci rivediamo, un forse ci rivediamo e non ci rivediamo, in ordine casuale’. Guarda caso, però, il non ci rivediamo corrisponde proprio alla domanda su Ballando con le Stelle.

Quel che è certo è che per la giornalista solo un appuntamento lavorativo è confermato. Sicuramente gli amanti del talent show sperano si tratti di lui, perché sarebbe ormai difficile per noi immaginare una giuria senza Selvaggia e le sue particolari acconciature. Intanto già si fanno dei nomi per la possibile sostituta e il nome che serpeggia nei corridoi Rai sarebbe quello di Caterina Balivo che ha già firmato un nuovo contratto con la rete di Stato. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

