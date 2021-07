Selvaggia Lucarelli lancia una stoccata ma finisce sotto attacco: cos’è successo

Selvaggia Lucarelli lancia una frecciata a Maria Elena Boschi ma scatena la polemica: cos’è successo

Selvaggia Lucarelli è noto che non risparmi nessuno dalle sue frecciatine e stoccate ma oggi una di queste le è valsa una serie di attacchi e commenti ironici e sarcastici. Cosa è successo? Nel dettaglio stamattina Maria Elena Boschi, fidanzata di Giulio Berruti ha commentato un post dell’attore scrivendo “Mio” seguito da un cuore rosso ed il messaggio è stato prontamente ripreso dalla Lucarelli. La giurata di Ballando con le stelle, infatti, ha lanciato questa stoccata all’ex ministra: “Maria Elena Boschi, 40 anni, che marca il territorio come un’adolescente. Tenerezza” raccogliendo però più critiche che apprezzamenti.

Selvaggia Lucarelli, bufera social per un suo post: critiche per la giurata di Ballando con le stelle

Dunque, i post sui social di Selvaggia Lucarelli in cui accusava implicitamente Maria Elena Boschi di essere ridicola a 40 anni nel commentare i post del suo fidanzato come un adolescente, gli si sono rivolti contro. Molti utenti social hanno infatti criticato e accusato la giurata di Ballando con le stelle. Alcuni con ironia scrivendo: “Non è che la Lucarelli sotto sotto è gelosa?” Mentre altri invece hanno attaccato:

“Che tristezza vedere quanto veleno si può sputare gratuitamente, ogni giorno, verso quelle donne per cui poi dice di combattere. Ma poi, quando lei pubblica le foto del ragazzino che cucina coi cuoricini, è meglio?”

Insomma, forse a cercare di essere sempre e comunque pungenti si rischia che alla fine si finisca al centro delle critiche.

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli confermata in giuria nello show di Milly Carlucci

Selvaggia Lucarelli (che di recente ha attaccato Barbara D’Urso), tuttavia, in autunno sarà nuovamente nella giuria di Ballando con le stelle. Nello show di Milly Carlucci però ci saranno molte novità non solo per quanto riguarda il cast ma anche in giuria.

