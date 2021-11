selvaggia-lucarelli-mette-in-imbarazzo-arisa-che-le-risponde-a-tono

Arisa, come tutti sappiamo è una nuova concorrente del programma Ballando con le stelle, ovvero lo show condotto da Milly Carlucci iniziato soltanto lo scorso 16 ottobre e che sta avendo un successo davvero strepitoso. In realtà, la partecipazione della cantante al programma era piuttosto attesa ed effettivamente Arisa non sta per nulla deludendo le aspettative. Si sta impegnando tanto nel ballo ed i risultati si vedono puntata dopo puntata. All’interno del programma fa coppia con Vito Coppola, un giovane e affascinante maestro di ballo con cui la cantante sembra avere un feeling molto particolare. Effettivamente puntata dopo puntata i due sono apparsi sempre più uniti non soltanto da un punto di vista lavorativo ma anche personale. Questo è palese a tutti e per questo motivo in puntata lo scorso sabato è la stessa Selvaggia Lucarelli a cercato di indagare un po’ sul loro rapporto. Ma cosa avrebbe dichiarato la cantante?

Ballando con le stelle, Arisa e Vito Coppola sempre più uniti

Ebbene, Arisa e Vito Coppola sono puntata dopo puntata sempre più uniti e lo hanno dimostrato anche nel corso dell’ultima esibizione a Ballando con le stelle. La cantante effettivamente ha confessato di essere piuttosto affezionata a Vito e poi ha aggiunto “è bello sentire un atteggiamento di protezione“. Si parlerebbe di amicizia destinata a quanto pare a rimanere tale. Durante la scorsa puntata i dove si sono esibiti travestiti da lupo e Cappuccetto Rosso e pare che la loro esibizione abbia letteralmente conquistato non soltanto il pubblico presente in studio ed i telespettatori, ma anche la stessa giuria.

Selvaggia Lucarelli indaga sul possibile flirt

Ad un certo punto però, proprio durante i verdetti Selvaggia Lucarelli sembra aver voluto indagare sul rapporto tra la cantante e il suo maestro di ballo. In riferimento a quanto accaduto la scorsa settimana sembra che Selvaggia abbia rincarato la dose. “Cara Cappuccetto Rosso, ma il Lupo ti ha mangiato oppure no?“. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli alle quali immediatamente ha risposto Arisa, la quale però è sembrata un po’ imbarazzata.

Inaspettata la risposta di Arisa

“Non ancora, ma non penso.. Diciamo che non è uno di grande fame, poi magari ci sono delle cose che magari non [si guarda il corpo, ndr], magari a qualcuno piace la pasta al forno. Cosa piace a questo lupo? Io non lo so ancora. Ma in generale non è un argomento giusto da trattare”. Questa è stata la risposta di Arisa che ha fatto da una parte intendere di essere interessata al suo maestro di ballo, ma che quest’ultimo potrebbe non ricambiare la sua simpatia. Ad ogni modo, alle parole di Arisa, Selvaggia Lucarelli ha risposto con un semplice “Lo so. Però mi divertiva“. A quel punto sarebbe intervenuta la stessa conduttrice ovvero Milly Carlucci dicendo “Non andiamo oltre”, preferendo così evitare di indagare. Chi lo sa, magari nel corso delle altre puntate vedremo “il Lupo” cambiare idea e “mangiare” Cappuccetto Rosso.