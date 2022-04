selvaggia-lucarelli-ridicolizza-barbara-d’urso:-“guest-star-…”

Selvaggia Lucarelli la conosciamo tutti per essere una nota opinionista e giornalista, nonché noto personaggio televisivo ormai da diversi anni. Giornalista, opinionista e giudice di Ballando con le stelle, Selvaggia è stata in questi anni spesso sotto i riflettori per via di alcune proteste portate avanti soprattutto sui social network. Ebbene, sembra che in queste ore, la Lucarelli si sia scagliata contro Barbara D’Urso. Non è la prima volta che questo accade, ma sembra che adesso Selvaggia ci sia andata giù in modo piuttosto pesante. Pare che la giornalista abbia accusato la D’Urso di mentire sul successo del suo ultimo programma ovvero La Pupa e il secchione show. Nello specifico, la D’Urso a detta della Lucarelli si vanterebbe degli ottimi risultati del suo programma che in realtà però non sono poi così tanto buoni. Per questa ragione, la Lucarelli avrebbe lanciato una stoccata alla conduttrice.

Selvaggia Lucarelli prende di mira Barbara D’Urso

Il tutto è accaduto nel pomeriggio del 22 aprile 2022, quando Selvaggia su Instagram ha postato delle storie con l’immagine della conduttrice Barbara D’Urso facendo tanta ironia. Pare che la Lucarelli abbia condiviso con i suoi follower un contenuto promozionale che non faceva altro che sponsorizzare una serata dove la conduttrice sarebbe stata presente come guest star. L’evento sarebbe in programma per il prossimo 21 maggio 2022 e dovrebbe tenersi al Bar Uffa a Piacenza, in occasione dei 12 anni del bar.

La giornalista condivide un post su Instagram e Twitter sulla conduttrice

La Lucarelli avrebbe così condiviso la foto del bar in questione, piuttosto semplice e anche molto piccolo. Nessun commento, ma pare che la Lucarelli abbia messo in evidenza come ritenesse piuttosto strano che un noto personaggio come Barbara, frequentasse locali così semplici frequentati da gente molto comune. Poi la giornalista ha condiviso lo stesso post su Twitter aggiungendo queste parole “Barbara d’Urso guest star per i 12 anni del Bar Uffa. Segue foto del Bar Uffa”. Se alla Lucarelli questo è apparso molto strano, lo stesso non si può dire per i suoi follower.

Barbara D’Urso risponderà a queste provocazioni?

Alcuni hanno sostenuto che molto probabilmente Barbara ha accettato per fare un favore a qualche amico. Poi Selvaggia avrebbe ripostato il commento di un follower che avrebbe scritto “Il giorno dopo ringrazierà per i picchi altissimi di pubblico attivo dietro al bancone nella fascia baristi di 45/55 anni nonostante la concorrenza agguerritissima del kebabbaro di fronte al bar…”. Insomma, sembra che la giornalista abbia voluto fare ironia su Barbara che al momento non sembra aver risposto a queste provocazioni.