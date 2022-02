selvaggia-lucarelli-senza-freni-su-belen-rodriguez:-“io-so-solo-che-…”

Alcuni giorni fa è andata in onda su Italia 1 la prima puntata de Le Iene con alla conduzione la bellissima Belen Rodriguez al fianco del noto conduttore Teo Mammuccari. Proprio la Rodriguez nel corso della puntata in questione sembrerebbe aver partecipato ad un gioco rispondendo a delle domande su alcune ex fiamme e su alcune donne della tv, tra queste Alessia Marcuzzi, Emma Marrone e Selvaggia Lucarelli. Proprio quest’ultima nelle ultime ore è intervenuta rispondendo ad una domanda di un follower e lanciando una frecciatina alla showgirl argentina. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Le parole di Belen a Le Iene

La prima puntata de Le Iene è stata molto particolare e ha fatto tanto discutere. Nello specifico durante la puntata in questione la conduttrice avrebbe parlato senza alcun problema non solo di alcuni ex ma anche di alcune colleghe e donne dello spettacolo, anche se non ha mai fatto il loro nome in modo diretto. Associare le sue parole ad alcune persone specifiche per molti non è stato difficile. “Se la conosco di persona? Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? (…) Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sensualità. Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte”, queste di preciso le parole espresse dalla showgirl che a molti hanno fatto pensare che probabilmente fossero rivolte alla Lucarelli.

La risposta di Selvaggia Lucarelli sui social

Alle parole della celebre showgirl argentina si sono susseguite nelle scorse ore proprio quelle di Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista e giurata di Ballando con le stelle è intervenuta su quanto accaduto durante la prima puntata de Le Iene rispondendo ad una domanda che le è stata rivolta da un follower. “Che ne pensi dei commenti di Belen su Alessia Marcuzzi?”. Questa nello specifico la domanda rivolta alla Lucarelli sui social. La giornalista attraverso delle Instagram Stories ha risposto semplicemente affermando “Io so solo che la Marcuzzi sa fare la conduttrice”. Poche semplici parole che però sono apparse a molti come una chiara frecciatina rivolta proprio alla showgirl argentina.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli su Instagram

Alla giornalista sono state rivolte poi tante altre domande da parte dai followers. Domande alle quali la donna ha risposto senza alcun timore. Ad esempio vi è stato chi le ha chiesto se è stata mai invitata da Fabio Fazio nel programma Che tempo che fa , e la risposta in questo caso è stata no. “Andresti mai da Francesca Fagnani a Belve?” ha chiesto un altro utente ed in questo caso la risposta è stata “Mi ha invitata ma preferisco guardarla da casa”.