Selvaggia Lucarelli, su Barbara D’Urso non si contiene più: “Sei una …”

Tutti conoscono Selvaggia Lucarelli e quindi tutti sanno quanto la donna abbia poco timore di esprimere il suo pensiero su fatti e persone motivo per il quale finisce spesso al centro di polemiche e discussioni. Ed ecco che nelle scorse ore la celebre giornalista è tornata a far parlare di se in seguito alle parole espresse su Barbara D’Urso e il suo nuovo programma ‘La Pupa e il Secchione Show’.

Ascolti poco soddisfacenti per La Pupa e il Secchione Show?

Da qualche settimana ormai Barbara D’Urso è tornata in televisione, e di preciso su Italia 1, alla guida di un nuovo programma ovvero ‘La Pupa e il Secchione Show’. La trasmissione in questione nel corso della prima puntata è riuscita ad ottenere un grande risultato ma stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni tale risultato non sembrerebbe essersi confermato nel corso delle puntate successive. Ed infatti anche l’ultimo appuntamento con La Pupa e il Secchione Show, trasmesso su Italia 1 lo scorso martedì 5 aprile, è riuscito a registrare solo l’8,4% di share. E quindi a catturare l’attenzione di circa 1 milione di telespettatori. La conduttrice però attraverso i suoi profili social ha parlato di ottimi risultati precisando che vi sono stati momenti della puntata durante i quali, addirittura, sembrerebbe essere stato raggiunto il 15% di share.

Selvaggia Lucarelli sui social contro Barbara D’Urso

Le parole espresse da Barbara D’Urso non hanno lasciato indifferente la celebre giornalista Selvaggia Lucarelli che proprio attraverso i social è intervenuta nelle scorse ore per esprimere il suo pensiero. La celebre giurata di Ballando con le stelle nello specifico in riferimento a quanto detto dalla D’Urso ha replicato affermando “Altro che Russia! Questa è una vera macchina di propaganda! Propaganda DURSS!” Parole sicuramente ricche di sarcasmo quelle espresse da Selvaggia Lucarelli che ha accostato il cognome della conduttrice Barbara D’Urso a quello che era il simbolo dell’Unione Sovietica ovvero URSS. Secondo la Lucarelli l’intento della D’Urso sarebbe quindi quello di nascondere quelli che sono gli effettivi risultati de La Pupa e il Secchione. E quindi nascondere anche il fatto che in realtà, probabilmente, le aspettative erano altre.

Continua la polemica a distanza tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

In realtà questa non è stata la prima volta in cui Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso si sono trovate ad essere una contro l’altra. Ed infatti è già accaduto in passato finendo addirittura in tribunale.