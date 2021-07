Selvaggia Roma esagera, la scollatura è illegale: “Uno splendore”

Selvaggia Roma, ancora una volta, lascia di stucco i suoi followers: la influencer seduce con una visione ammaliante delle sue curve.

Dopo il debutto folgorante a ‘Temptation Island‘, nel 2017, si è rapidamente imposta all’attenzione come una delle influencer più seducenti del web. E ha confermato tutta la sua verve e il suo fascino esplosivo al ‘Grande Fratello Vip‘.

Selvaggia Roma (foto da profilo ufficiale Instagram)

Stiamo parlando, lo avrete capito, di Selvaggia Roma. La influencer e modella italo-tunisina, il cui vero nome è Sabrina Haddaji, è una delle più scatenate su Instagram.

Classe 1990, è in possesso di una bellezza mediterranea e sensuale che non può lasciare indifferenti. Lei lo sa e infatti spesso sul suo profilo posta scatti assolutamente irresistibili.

La pioggia di like a ogni nuovo post è praticamente scontata. Adesso, con l’estate ormai in corso, anche Selvaggia intende diventare protagonista assoluta. E lo fa a modo suo.

Selvaggia Roma, la maglietta sale su: un fisico che da spettacolo, i dettagli che infiammano i fan

L’ultimo scatto è davvero di quelli esagerati. Una visione celestiale per la quale, quasi, non servono commenti.

Selvaggia indossa soltanto una maglietta e lo slip intimo. Piccolo particolare da non sottovalutare, la maglietta le copre soltanto la parte superiore del busto.

Così, abbiamo l’occasione di ammirare, in un gioco di vedo-non vedo perfetto, un dettaglio entusiasmante della sua scollatura incontenibile.

Non che il resto della fotografia sia da meno, intendiamoci. La silhouette sinuosa di Selvaggia ci rapisce, fianchi e gambe perfetti fanno la loro parte. I fan vanno rapidamente fuori di testa.

Arrivano, copiosi, commenti davvero entusiasti per un outfit audace e che conquista al primo sguardo. Del resto non è la prima volta che Selvaggia regala immagini così coinvolgenti.

Nella didascalia del post, scrive: “Non dimenticate mai che la bellezza non sta nel conformismo ma nell’unicità di ognuno di noi”. Di sicuro, il conformismo lei non sa cosa sia. Ed è, altrettanto, a suo modo unica e i follower la amano per questo.