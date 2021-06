selvaggia-roma-insieme-a-un-famoso-attore-de-la-casa-di-carta

Selvaggia Roma è stata beccata in compagnia di un noto attore della celebre serie spagnola La casa di carta. Non ci sarebbe niente di romantico, ma solo una bella amicizia, spiega l’ex volto di Temptation Island e Grande Fratello Vip: lui è Darko Perić, noto al pubblico di Netflix per il ruolo di Helsinki nella serie che è tra i prodotti più visti sulla piattaforma streaming.

Selvaggia a pranzo con Darko Perić de La casa di carta

A pubblicare la foto di loro due, seduti insieme a pranzo (evidentemente con altre persone), è la stessa Selvaggia: “E l’altro giorno con noi il my friend Darko“. Dunque, i due si conoscerebbero bene. “Helsinki e Roma mai stati così vicini“, è proprio il caso di dire, citando uno dei commenti dei fan dell’ex gieffina vip. Attore serbo classe 1977, Perić vive in Spagna dal 2004 e da allora ha recitato in diversi prodotti locali, soprattutto per la televisione. La grande popolarità è arrivata con La casa di carta, di cui andrà in onda la quinta e ultima stagione in autunno.

Darko Perić farà un film in Italia, il progetto con Alessandro Borghese

Restano ignoti i dettagli dell’incontro, ma l’attore è reduce da una permanenza in Italia: è stato a Milano ed è intervenuto come ospite del AmiCorti Film Festival Cuneo, prima di partecipare al 60esimo Monte Carlo TV Festival in veste di presentatore alla premiazione. Proprio da quest’ultima kermesse, ha annunciato a Io donna di aver conosciuto in Italia Alessandro Borghese, con cui starebbe coltivando l’idea di fare un cooking show insieme. Inoltre, in estate Perić girerà un film nel nostro Paese, più precisamente a Roma, con un cast italiano. Chissà se pure Selvaggia, a breve protagonista di un nuovo programma, è coinvolta nel progetto, dopo l’esordio come attrice nel docu-film Napule diretto dal regista stracult Enzo G. Castellari.