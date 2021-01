Selvaggia Roma, tatuaggio in primo piano e corpetto esplosivo – FOTO

Selvaggia Roma in un post su Instagram esprime tutta la sua sensualità, l’ex concorrente del Grande Fratello fa impazzire i fan

La sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip non poteva certo passare inosservata. Selvaggia Roma ha contribuito con il suo fascino a movimentare questa edizione all’interno della casa di Cinecittà, ma ha fatto parlare di sé anche per quanto avvenuto proprio tra le quattro mura a favore di telecamera. Lo scontro avuto con Elisabetta Gregoraci ha movimentato il dibattito e il gossip, così come i suoi flirt con Enock e Pierpaolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Selvaggia Roma, devastante in costume, mostra un bikini illegale – FOTO

Selvaggia Roma, con il cuore è con i suoi ex compagni del Grande Fratello: si mette ‘comoda’, è da urlo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Selvaggia Roma, la spallina del body scende e la temperatura sale: al top – FOTO

L’esperienza da gieffina, in ogni caso, è rimasta nel cuore di Selvaggia. In questi giorni, ha spiegato chi vorrebbe in finale: “In finale solo Tommy, Giuli, Stefania e Mery t, per quanto mi riguarda”, ha affermato sul suo profilo Twitter. I legami di amicizia sono rimasti e seguirà con grande partecipazione la puntata di questa sera, come dichiarato anche nell’ultimo post su Instagram. Un post in cui si mette ‘comoda’ e conferma una volta di più il suo fascino seducente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Pantaloni attillati, top esplosivo, tatuaggio tribale sul braccio destro in evidenza e sguardo magnetico. C’è tutta Selvaggia in questo scatto, i like arrivano in automatico.