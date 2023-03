Sem acordo sobre reajuste salarial, servidores municipais de Limeira fazem nova paralisação

Os servidores já tinham iniciado uma greve em 13 de março, mas foi suspensa no dia seguinte por conta de uma liminar da Justiça. Professores de Limeira fazem ato para reivindicar alta em salários e melhorias

Os servidores municipais de Limeira (SP) voltaram a fazer uma paralisação nesta segunda-feira (27), em frente à prefeitura. Os trabalhadores e a administração não chegaram a um acordo quanto ao reajuste salarial da categoria este ano.

Os servidores já tinham iniciado uma greve em 13 de março, mas foi suspensa no dia seguinte por conta de uma liminar da Justiça. As negociações entre prefeitura e sindicato continuaram, mas até esta segunda não há um acordo.

Em nota enviada na última semana, o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira (Sindsel) informou que na quarta-feira (22) houve nova mesa de negociações, em que a prefeitura propôs:

Aplicação do piso nacional do magistério retroativo a 01/01/2023 em 13,45%;

Reajuste de 8% aos demais servidores retroativo a 01/03/2023;

Mudança de referência dos monitores em julho/2023 com 20%;

Vale alimentação de R$ 600 estendendo para servidores que ganham até 3 pisos da categoria;

Proposta para 2024 a inflação mais 2% de reajuste real para todos, incidindo o mesmo percentual no vale alimentação.

A categoria não aceitou a proposta e, em nota, informou que não atende uma das principais reivindicações, que é vale alimentação para todos e gratificação de 10% às auxiliares gerais e merendeiras.

“Mais uma vez, servidores também reivindicaram por novas contratações, pois o adoecimento por sobrecarga e desvios de função tem crescido no município”, diz a nota.

O g1 questionou o Sindsel sobre a paralisação nesta segunda, mas não houve retorno até esta publicação.

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) informou que os professores estão reivindicando o reajuste salarial e a contratação de mais monitores, porque estão sobrecarregados nas atividades de trabalho.

As merendeiras e auxiliares também participam da paralisação. Segundo o sindicato, algumas escolas tiveram o atendimento atingido parcialmente e outras integralmente.

A Prefeitura de Limeira confirmou que as aulas foram atingidas em algumas unidades, mas não informou um balanço oficial até esta publicação.

Já a Guarda Municipal informou que há cerca de 1.500 trabalhadores em frente à prefeitura.

Prefeitura reforça proposta

O prefeito Mario Botion (PSD) reforçou, no início da tarde desta segunda-feira (27), o teor da última proposta feita ao Sindsel. A prefeitura diz que aguarda um acordo até esta terça-feira (28).

A proposta do governo municipal é a seguinte:

8% de reajuste salarial para todo o funcionalismo;

13,45% aos professores;

Aumento de 20% no vale alimentação (de R$ 500 para R$ 600) e inclusão de mais funcionários com direito de receber o benefício (hoje recebe quem ganha 2,5 pisos; com a proposta, passa para 3 pisos);

Monitores terão em julho mais 20% de aumento, índice que se aplicará sobre o reajuste de 8%;

Em 2024, 2% de ganho real de aumento, além do índice do IPCA.

Na coletiva, o prefeito argumentou que o servidor municipal está tendo um reajuste acima do que vem sendo praticado na iniciativa privada. “Fizemos um amplo esforço e temos que estar atento à legislação, como a Lei de Responsabilidade Fiscal)”, justificou.

