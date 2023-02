Sem carnaval em São Luiz do Paraitinga, Juca Teles e Barbosa levam folia para outras cidades

Apesar do adiamento do carnaval de São Luiz do Paraitinga, os blocos mais famosos da região estarão em cidades como Pindamonhangaba e São Sebastião. Juca Teles durante carnaval em São Luiz do Paraitinga

Poliana Casemiro/G1

Sem o tradicional carnaval de São Luiz do Paraitinga, adiado após a estância turística ser atingida por fortes chuvas, os blocos do Juca Teles e do Barbosa vão levar as marchinhas luizenses para outras cidades da região.

Assim como em outros anos, os principais blocos da folia vão animar os carnavais pelo Vale do Paraíba. Em 2023, as marchinhas de Juca Teles e Barbosa vão até São Sebastião, Cunha e Pindamonhangaba, além de Guaratinguetá, Santa Branca e Lorena.

O Bloco do Barbosa é um dos mais famosos do carnaval luizense

Carlos Santos/G1

Confira abaixo onde os dois blocos se apresentarão durante os dias de carnaval na região:

Bloco do Barbosa

Guaratinguetá:

data: sexta-feira (17/02)

horário: 19h

local: avenida Presidente Vargas

Santa Branca:

data: sábado (18/02)

horário: 17h

local: praça Ajudante Braga

São Sebastião:

data: domingo (19/02)

horário: 22h30

local: rua da Praia (Centro Histórico)

Pindamonhangaba:

data: terça-feira (21/02)

horário: 16h

local: Praça do Quartel

Lorena

data: terça-feira (21/02)

horário: 20h

local: praça Arnolfo de Azevedo

Bloco luizense Juca Teles vai fazer apresentações em outras cidades

Prefeitura de Pindamonhangaba/Divulgação

Juca Teles

Pindamonhangaba:

data: sábado (18/02)

horário: 16h

local: Praça do Quartel

Cunha

data: segunda-feira (20/02)

horário: 15h

local: Praça da Matriz

São Sebastião

data: segunda-feira (20/02)

horário: 22h30

local: rua da Praia (Centro Histórico)

Bloco Juca Teles

Silas Basílio/TV Vanguarda

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vito Califano