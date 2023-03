Sem contrato para manutenção da iluminação pública, ruas de Taubaté ficam no escuro

Contrato com a empresa que era responsável pela manutenção e troca de lâmpadas acabou em outubro do ano passado, mas desde então a prefeitura não fez uma nova licitação. Moradores reclamam da falta de iluminação em Taubaté, que está sem serviço há quatro meses

Maria Aparecida Tereza Pinto/Vanguarda Repórter

Sem contrato para manutenção de iluminação pública há mais de quatro meses, as ruas de Taubaté estão no escuro. Moradores de diversos bairros e da região central reclamam da falta de iluminação e do descaso da administração municipal.

O acordo com a empresa que era responsável pelo serviço acabou em outubro do ano passado e desde então a prefeitura não conseguiu contratar uma nova terceirizada para manutenção e troca das lâmpadas.

Segundo a secretaria de serviços públicos, funcionários da própria pasta têm feito os reparos necessários. O trabalho, no entanto, não é suficiente para atender toda a demanda e pontos principais são priorizados, como regiões onde há escolas e unidades de saúde.

Com isso, moradores de diversos bairros reclamam da falta de iluminação. Vila Jaboticabeira, Parque das Flores, Estiva e Parque Ipanema são alguns dos locais que contam com ruas escuras por conta de lâmpadas sem funcionamento. Vias como Avenida Independência e Rua Marechal Artur da Costa e Silva também sofrem com o problema.

“Não estamos sendo ouvidos. Tem sido uma situação bem delicada porque a rua está totalmente apagada. Tem moradores que trabalham à noite e chegam tarde. Meu filho estuda à noite e chega tarde. Já teve assalto na rua. A gente precisa que seja resolvido o problema. É um descaso”, afirma a moradora do bairro Parque das Flores, Maria Aparecida Tereza Pinto.

O que diz a prefeitura?

Questionada, a Prefeitura de Taubaté informou que o novo processo licitatório já foi elaborado, mas acabou sendo suspenso pelo Tribunal de Contas. Não há um prazo para que o pregão seja publicado.

Ainda segundo a gestão municipal, funcionários da secretaria de serviços continuarão responsáveis pelos serviços de manutenção enquanto uma nova empresa não for licitada.

Apesar disso, também não há prazo para que as solicitações dos moradores sejam atendidas por conta das chuvas que têm atingido a cidade e atrapalham a execução.

