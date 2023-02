Sem contrato, prazo para volta de coleta seletiva é incerto em Ribeirão Preto: ‘Prejuízo social e ambiental’

Empresa responsável por serviço não renovou vínculo com a prefeitura. ‘Olha lá se tivermos 1/4 do salário’, diz presidente de cooperativa. Veja locais para descartar corretamente o lixo. Prefeitura de Ribeirão Preto, SP, segue sem prazo para retomar coleta seletiva

A secretária de Infraestrutura de Ribeirão Preto (SP), Catherine D’Andrea, disse que não há prazo para retomada da coleta seletiva na cidade, suspensa desde a última semana.

De acordo com a chefe da Pasta, a empresa que era responsável pelo serviço optou por não renovar o contrato com a Prefeitura.

“Era possível continuar [o contrato] por mais um ano, mas a empresa não quis. Nós já estamos preparando uma nova licitação para abertura de contratação para a gente voltar o mais rápido possível de porta a porta”, conta a secretária.

O contrato terminou em 7 de fevereiro. A orientação, segundo Catherine, é para que o descarte seja feito em ecopontos ou parques da cidade. (veja abaixo)

Coleta seletiva em Ribeirão Preto, SP, foi suspensa após contrato não ser renovado

Reflexos

Para o ambientalista Manoel Tavares, a suspensão do serviço vai ocasionar danos à natureza e gerar prejuízos às famílias que dependem da coleta.

“Além do prejuízo ambiental, também gera um prejuízo social para as pessoas que trabalham. É um material valioso que a gente tem que reaproveitar e reciclar para diminuir o impacto ambiental”, pondera o ambientalista.

Segundo a presidente da cooperativa Mãos Dadas, Iracy Pereira, a suspensão trará impactos ao orçamento das famílias que dependem da coleta. O local, onde trabalham 35 cooperados, faz a triagem e a destinação correta do lixo por meio de uma parceria com a administração municipal.

“Agora estamos trabalhando, no máximo, três dias por semana. Nós vamos ficar sem renda, olha lá se tivermos 1/4 do nosso salário”, alerta.

A presidente da cooperativa Mãos Dadas, Iracy Pereira, de Ribeirão Preto, SP

Veja locais para fazer descarte de lixo reciclável em Ribeirão Preto

Ecoponto Jardim São Fernando

Endereço: Avenida Miguel Padulla, nº 400

Funcionamento: das 7h às 19h

Ecoponto Jardim Paiva

Endereço: Avenida Teotônio Vilella, nº 1.285

Funcionamento: das 7h às 19h

Ecoponto Jardim das Palmeiras II

Endereço: Rua Fernando Pessoa, nº 15

Funcionamento: das 7h às 19h

Ecoponto Jardim Santos Dumont

Endereço: Rua Guará, nº 2.225

Funcionamento: das 7h às 19h

Ecoponto Jardim Centenário

Endereço: Rua Arthur Ramos, nº 1.185

Funcionamento: das 7h às 19h

Ecoponto Conjunto Habitacional Alexandre Balbo

Endereço: Avenida Ettore e Aurora Corauci, nº 1.375

Funcionamento: das 7h às 19h

Parque Luiz Roberto Jábali

Endereço: entre a Avenida Costábile Romano e a Rua Irineu Ferreira e Rua dos Catetos, s/°n, Ribeirânia

Funcionamento: das 6h às 18h

Parque Municipal Luis Carlos Raya

Endereço: entre as ruas Benjamin Stauffer e Amaro dos Santos e a Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, s/nº, Jardim Botânico

Funcionamento: das 6h à 21h

