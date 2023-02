À polícia, o rapaz, de 20 anos, disse que estava com fome, mas não tinha como pagar pelos alimentos que consumiu, totalizando uma dívida de R$ 51. Ele responderá em liberdade. Sem dinheiro, homem consome salgados e bebidas de padaria e acaba detido por não pagar a conta, em Dracena (SP)

Polícia Civil

Um homem, de 20 anos, foi detido na manhã desta segunda-feira (13), em Dracena (SP), após consumir produtos de uma padaria localizada na região central e, no momento de pagar a conta, alegar não ter dinheiro.

À polícia, o proprietário do estabelecimento informou que o rapaz consumiu bebidas e salgados, totalizando uma dívida de R$ 51. Ao ser questionado sobre qual seria a forma de pagamento, o homem disse que não tinha dinheiro para quitar a conta.

O dono da padaria, então, acionou a Polícia Militar.

Na delegacia, o rapaz afirmou que estava com fome, mas não tinha dinheiro, conforme informações do delegado Cleber Augusto Batista.

Ele foi detido e encaminhado ao Plantão de Polícia Judiciária, onde assinou um Termo Circunstanciado (TC). Um Boletim de Ocorrência também foi registrado.

O jovem responderá em liberdade por fraude, crime previsto no artigo 176 do Código Penal, que dispõe sobre “tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento”. A detenção varia de quinze dias a dois meses, ou multa.

Orientação

A Polícia Militar orienta que os comerciantes estejam atentos aos clientes e nunca tentem forçar o pagamento da conta por vias ilegais, “para evitar discussões e possíveis agressões”.

Nesses casos, o ideal é acionar a corporação via 190.

