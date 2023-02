sem-dinheiro?-veja-dicas-para-curtir-o-carnaval-gastando-pouco-e-sem-ficar-no-vermelho

O g1 conversou com uma educadora financeira, que listou dicas para os foliões curtirem a festividade economizando. Sem grana? Veja dicas para curtir o carnaval gastando pouco e sem ficar no vermelho.

Para muitos, o ano começa só depois do carnaval. O problema é que antes da folia tem IPTU, IPVA, material escolar e muitas contas de início de ano, além das contas mensais, como aluguel, água e luz, que vão continuar chegando depois da folia. Pensando nisso, o g1 conversou com uma especialista em finanças, para dar dicas para quem precisa curtir o carnaval gastando pouco e sem estourar o orçamento.

De acordo com a educadora financeira Luciana Ikedo, de São José dos Campos, é possível aproveitar a folia e se divertir, mesmo com o dinheiro escasso.

“É totalmente possível curtir a folia de forma econômica, mesmo para quem vive sem grana e chegou a essa época do ano no vermelho, mas não abre mão de se divertir. O ideal é apostar em escolhas que não necessitem de um desembolso financeiro. Apostar em festas de rua, em locais públicos, ao ar livre, por exemplo, que não dependam do pagamento de um ingresso”, contou.

Dica para economizar é levar uma lancheira, com comidas e bebidas para gastar menos na rua.

Para a educadora, outra forma de economizar é levar as comidas e bebidas de casa, porque comprando em mercados ou atacados, o custo com a alimentação é menor do que comprando de ambulantes e restaurantes durante a festa.

“Uma outra dica é levar de casa as bebidas preferidas, especialmente água para se hidratar bastante, fazer um lanche reforçado antes de sair, evitando assim comer na rua, etc. Essas são estratégias que vão ajudar bastante a gastar menos”, afirmou.

Levar caixa térmica com bebidas é opção para economizar no carnaval.

Segundo Luciana, o segredo para não ficar no vermelho é planejar tudo com antecedência e assim evitar agir por impulso ou ter gastos maiores por fazer tudo de última hora.

“O primeiro passo é fazer um orçamento e definir qual valor você pretende gastar durante todo o período do carnaval. Sabendo o valor total, você pode dividir ele entre todos os dias de folia, estipulando um teto máximo que será gasto por dia. Se não for possível aproveitar todo o feriado de carnaval, por exemplo, escolha alguns dias e elabore sua agenda com o valor que você se propôs a gastar”, explicou.

Educadora financeira Luciana Ikedo dá dicas de economia para o carnaval.

Para quem vai curtir a folia em grupo de amigos ou com familiares, também é preciso ficar atento, para não levar calote de quem menos espera e ficar no prejuízo.

“Para quem pretende curtir o carnaval em grupo, é preciso que fique muito clara a divisão, desde o começo. Relacionar quanto caberá para cada um e como serão divididos os custos dessa estadia ou viagem, sem esquecer, claro, de incluir a alimentação, bebidas, passeios, entre outros”, narrou.

Colocas as contas na ponta do lápis e calcular quanto pode gastar, é fundamental para não ficar no vermelho durante a folia.

Outra forma de não fugir do orçamento é não ter vergonha de dizer não para propostas que fujam da sua programação.

“Por exemplo, já é provado que quando a conta do restaurante ou do bar é dividida, as pessoas costumam exagerar e gastar mais. Então, não tenha vergonha de dizer que vai pagar apenas o seu próprio consumo, pois é onde efetivamente você tem um controle maior. E então você poderá optar por consumir itens mais baratos, que caberão no seu bolso”, disse.

Para aqueles que acabam sendo levados por impulso e acham que vale a pena se endividar um ano inteiro para aproveitar quatro dias de festa, a educadora tem um conselho.

“Lembre-se de que a rotina, o seu orçamento já assumido e também os sonhos que você deseja realizar ao longo do ano te encontrarão depois da quarta-feira de cinzas. Não podemos perdê-los de vista e tirá-los do radar. Divirta-se ao máximo, sem levar pra frente esse lado ruim da folia, o de terminar a festa endividado.”, afirmou.

Foliões curtem carnaval em São Luiz do Paraitinga

Veja as dicas para economizar na folia:

Comidas

Para quem vai viajar, o ideal é fazer um planejamento do cardápio com antecedência, fazer uma lista de compras aderente a esse cardápio e procurar fazer o máximo das alimentações possíveis na hospedagem, ao invés de optar por restaurantes e bares, que costumam ser mais caros.

Bebidas

Também devem ser compradas com antecedência, nos supermercados e atacados, que costumam ter opções mais baratas para compras em grande quantidade e já incluir nesse planejamento inicial.

Fantasias e abadás

Dê preferência para a criatividade, use o que você já tem na sua casa, recicle fantasias de anos anteriores ou troque com as amigas e amigos, para que você não tenha que gastar com algo novo ou algo muito caro.

Folia de rua x blocos pagos

A folia de rua costuma ser bem divertida, bem agradável e econômica, diferentemente dos blocos pagos que oneram seu bolso não só com ingressos, mas também com os abadás. Mas, quando o gasto com uma festa paga cabe no bolso, ou seja, quando você já se organizou e já se programou para gastar este valor, tudo bem.

Hospedagem

Compartilhar quartos e apartamentos com outras pessoas, como amigos e família, especialmente em locais que não estejam incluídas as alimentações, costuma sair bem mais em conta. Os hostels, por exemplo, são uma boa opção para quem viaja sozinho ou apenas com mais um amigo, já que oferecem quartos compartilhados, com valor menor.

Transporte

Utilize transporte público para se locomover e, quando não for possível, procure compartilhar também o seu deslocamento, seja dividindo custos com gasolina e pedágios ou mesmo viagens por carro de aplicativo.

Beleza

Para ficar no clima da festa gastando pouco, é possível encontrar na internet vários tutoriais de maquiagem, como reciclar e utilizar acessórios e manter o visual em dia, gastando pouco. Muitos influenciadores já começaram a criar esse tipo de conteúdo, ensinando a utilizar o que já tem em casa.

Foliões curtem o carnaval em São Luiz do Paraitinga

