Sem eventos no carnaval, Potim antecipa folia com matinês e shows

A cidade de Potim divulgou sua programação de carnaval para este ano. Sem eventos na data oficial de carnaval, a prefeitura antecipou a folia e terá atrações entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

Todos os eventos são gratuitos e acontecem no Parque Francisco de Assis Galvão, no Centro.

Confira a programação:

Quinta-feira (9)

19h30 – Escolha da mini rainha

20h30 – Bateria da escola de samba ‘Bonecos Cobiçados’

23h00 – Banda Expresso Bahia

Sexta-feira (10)

19h30 – Abertura

21h00 – Show do cantor André Luiz

23h00 – Banda Expresso Bahia

Sábado (11)

15h00 – Matinê

16h00 – Banho de espuma

19h00 – Carnaval retrô

21h30 – Banda Batuke Geral

23h00 – Bateria escola de samba Embaixada do Morro

Domingo (12)

15h00 – Abertura

16h00 – Banho de espuma

18h00 – Show do cantor André Luiz

21h00 – Banda Clima Envolvente

23h00 – Banda Expresso Bahia

Segunda-feira (13)

19h00 – Abertura

21h00 – Show de Adilson do Pagode

23h00 – Grupo Toke de Samba

