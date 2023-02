Sem folia: Piracaia cancela carnaval após estragos causados pelas chuvas

Comunicado da prefeitura nas redes sociais oficializou o cancelamento. Após fortes chuvas, Piracaia cancela eventos de carnaval

Reprodução

A Prefeitura de Piracaia decidiu cancelar os eventos de carnaval após as fortes chuvas no início deste mês causarem estragos na cidade.

Em comunicado nas redes sociais, a administração alegou que o momento é de trabalho para a recuperação dos danos causados pelos temporais e de prestação de suporte a todas as famílias afetadas.

A prefeitura concluiu dizendo que espera a compreensão de todos os munícipes e turistas.

Chuva em Piracaia causa transtornos em vários bairros

