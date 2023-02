Sem kit de material escolar, mais de 40 mil alunos da rede municipal voltam às aulas em Taubaté, SP

Prefeitura da cidade revogou a licitação para compra dos materiais depois que empresas participantes questionaram o edital. Por conta disso, ainda não há um prazo para entrega dos kits. Prefeitura de Taubaté revoga licitação para compra de material escolar

Após quase dois meses de férias, os alunos da rede municipal de ensino de Taubaté (SP) voltam às aulas nesta segunda-feira (6). Apesar disso, os estudantes ainda não terão os kits de material escolar à disposição (leia mais abaixo).

De acordo com a secretaria de educação, a cidade tem 122 escolas e mais de 40 mil alunos. Unidades de ensino integral retomam as atividades no dia 13, com exceção das escolas dos bairros Continental, Bela Vista e Esplanada II, que também iniciam nesta segunda.

A prefeitura informou que contratou novos professores por meio de concurso público para o ano letivo. Eles são de diversas áreas e iniciaram as atividades pedagógicas no final do mês de janeiro, quando participaram de cursos e formações da gestão.

Apesar do início das aulas, os alunos da rede municipal de Taubaté ainda não terão à disposição os kits completos de material escolar, que são fornecidos pela própria cidade.

A prefeitura atrasou a execução de licitação e, consequentemente, a compra dos itens. A licitação foi aberta pela gestão municipal no fim do ano passado, mas acabou sendo alvo de questionamentos por parte do Tribunal de Conta de São Paulo (TCE) por possíveis erros de elaboração, como por exemplo a exigência de produtos fora das especificações do mercado.

Por conta disso, a prefeitura precisou adiar a compra e abrir um novo edital. A nova licitação foi aberta no dia 19 de janeiro mas, no início de fevereiro, também foi cancelada.

A administração revogou a nova licitação para compra dos kits depois que empresas questionaram o edital. Segundo a prefeitura, ainda não há um prazo para entrega dos kits.

A secretaria de educação informou nesta segunda-feira (6) que comprou os materiais principais, como lápis e borracha, de forma emergencial para que os alunos não fiquem sem no início das aulas.

