Sem liberação do IML, família de universitário aguarda identificação de corpo encontrado: ‘Angustiante’

Um corpo com as mesmas características de Leonardo Moreno foi encontrado há duas semanas no Parque da Cidade, em São José dos Campos, mas ainda não há confirmação que seja dele. Duas semanas após um corpo ter sido encontrado no Parque da Cidade, em São José dos Campos, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) ainda não conseguiram identificar a vítima. A suspeita é de que seja o universitário Leonardo de Prado Moreno, que desapareceu no fim de 2022.

Todos os indícios levam a crer que o corpo encontrado seja do jovem, mas a falta de certeza impede que o luto seja vivido pelos parentes e amigos.

“É angustiante. Temos outros filhos que estão passando por uma situação difícil. Não conseguimos fechar esse luto. Ninguém queria estar na minha pele para passar o que estou passado”, afirma o eletricista e pai de Leonardo, Marco Aurélio Borges Moreno.

O corpo encontrado no Parque da Cidade tinha as mesmas características e pertences de Leonardo. Além disso, o parque foi o último local em que o jovem de 22 anos foi visto antes de desaparecer.

A identificação do corpo não foi possível no dia do encontro pois o cadáver já estava avançado estado de decomposição. Por conta disso, foi necessária a realização de exames de DNA, que ainda não têm resultado definido.

Família confirma que corpo encontrado em parque é do universitário desaparecido em São José dos Campos, SP.

Isadora Markus/TV Vanguarda

A família de Leonardo enviou à polícia uma amostra da arcada dentária do rapaz junto com uma coleta de DNA, mas ainda aguarda a confirmação.

“Falaram para nós que precisavam fazer o teste de DNA. Optamos pela arcada dentária pois seria mais rápido e entregamos toda documentação à polícia, mas não temos retorno. Não dão uma previsão de quando vai estar pronto”, afirma Marco Aurélio Borges Moreno.

Por nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de SP informou que a autoridade policial aguarda os resultados dos laudos para análise e esclarecimento dos fatos. A pasta comunicou ainda que a Polícia Científica trabalha dentro do prazo legal para que o corpo seja identificado.

Familiares e amigos buscam universitário desaparecido em São José dos Campos.

Reprodução/Redes Sociais

Relembre o caso

Um corpo foi encontrado durante a tarde do dia 21 de janeiro, no Parque da Cidade, em São José dos Campos (SP). Próximo ao corpo foram encontradas vestimentas, mochila, óculos, objetos pessoais e documentos de Leonardo de Prado Moreno, desaparecido desde o dia 23 de dezembro. Esses indícios levam a crer que o corpo possa ser do universitário.

A localização do corpo foi feita pelo grupo Suçuarana, que conta com voluntários especializados em resgates em matas. O grupo estava no local fazendo buscas pelo jovem.

Corpo é encontrado no Parque da Cidade em São José dos Campos

Isadora Markus/TV Vanguarda

De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava enforcado e em estado avançado de decomposição, em uma área de difícil acesso do parque.

A identificação do corpo só será possível após a realização de exames de DNA. Segundo a SSP, esse processo é burocrático e não há prazo para que seja concluído.

Universitário desaparecido

De acordo com a família, Leonardo de Prado Moreno, de 22 anos, foi visto pela última vez em sua casa, na Vila Sinhá, Zona Norte de São José dos Campos. Ele teria saído do local apenas com a roupa do corpo no dia 23 de dezembro e não voltou mais.

O rapaz estudava em uma universidade de Belo Horizonte (MG), mas estava no município paulista para passar o Natal com a família. Segundo os pais, ele tem depressão e deixou os remédios e o celular em casa antes de sumir.

Familiares e amigos buscam universitário desaparecido em São José dos Campos

Divulgação/Arquivo pessoal

Segundo a polícia, foi realizada uma análise no computador do Leonardo e, antes dele desaparecer, as últimas buscas tinham sido relacionadas a suicídio.

Ainda segundo a polícia, a mãe do jovem relatou que ele havia terminado um relacionamento recente e que um dia antes do desaparecimento descobriu uma traição, o que o teria deixado abalado.

Leonardo foi visto pela última vez no Parque da Cidade, onde o corpo foi encontrado no sábado. Imagens de câmeras de segurança registraram ele entrando pela portaria principal do local.

Novas imagens mostram universitário caminhando em parque antes de desaparecer

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo