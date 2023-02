Sem ônibus, mais de 100 estudantes que moram em chácaras estão sem ir para a escola em Palmas

Famílias vivem no setor Lago Taquari 2 e dependem do transporte coletivo para que os filhos sejam levados até as unidades escolares. Crianças na região Sul de Palmas não estão indo às aulas

Sem ônibus escolares, mais de 100 estudantes que moram no setor Lago Taquari 2, região sul de Palmas, não voltaram para as salas de aula. O ano letivo na rede municipal começou na última quarta-feira (1º), ou seja, já são três dias sem ir para a escola.

A produção da TV Anhanguera soliticou um posicionamento da prefeitura a respeito do problema, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

A dona de casa, Eliene Viana, tem dois filhos: um menino, de 14 anos e uma menina, de 11. Os dois estudam na rede municipal de educação. Deveriam estar na escola, mas estão em casa.

“As crianças estão perdendo aula e a gente não tem respostas. Não tem resposta no grupo, não tem resposta da prefeitura”, reclamou ela.

Por falta de ônibus, alunos ficam sem ir para a escola em Palmas

Reprodução/TV Anhanguera

No setor vivem cerca de 300 famílias, que dependem do transporte público. O filho mais velho da Eliene vai estudar em outro colégio neste ano, mas o adolescente tem receio de ser prejudicado.

“Alguns professores começaram dando conteúdo novo agora e provavelmente, deram hoje de novo, mas como eu não fui, não pude saber”, disse o estudante Abel Viana.

Os pais, angustiados, temem que os filhos fiquem com o conteúdo atrasado, já que estão perdendo as primeiras aulas.

“O ideal é que ele vá para a escola para que ele possa aprender. Agora que ele começou a ler, está desenvolvendo, precisa da escola para desenvolver mais”, finalizou a dona de casa, Rosilene Pereira.

