Sem placa, carro de mais de R$ 100 mil é recuperado e trazido da Bolívia para o Brasil por balsa

Um veículo que custa mais de R$ 100 mil foi recuperado depois de um trabalho de investigação do Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF/GEI) que tem a base em Guajará-Mirim (RO). O carro chegou ao território brasileiro no início desta semana por meio de balsa.

O Núcleo teve conhecimento de que um automóvel de proprietário brasileiro estaria em uma via pública em Guayaramerín, na Bolívia. Diante das investigações foi confirmada a informação.

O próximo passo do NIIF/GEI, foi entrar em contato com a Dirección de Preveción e Invetigación de Roubo de Vehículos (DIPROVE), que é um braço da Polícia Boliviana em Guayaramerín. A polícia brasileira indicou a localização do veículo e então houve a apreensão do automóvel.

Sem placa, Tracker 12T é recuperada e trazia da Bolívia para o Brasil por balsa

O passo seguinte foi a preparação para trazer o veículo para o solo brasileiro, que aconteceu da seguinte forma:

DIPROVE de Guayaramerín faz o agendamento para que a NIIF/GEI se desloque à cidade boliviana;

Acontece o encontro com as autoridades bolivianas em território estrangeiro;

Procedem à entrega do veículo;

O carro é trazido para Guajará-Mirim via balsa;

O veículo é entregue na Delegacia em Guajará-Mirim;

Providências cabíveis e são tomadas para posteriormente ser entregue ao proprietário.

