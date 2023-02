Sem recursos, projeto para hospital universitário em Palmas continua no papel após quase 8 anos de aprovação

Calendário inicial previa o início das obras em 2015, mas nada teve andamento. UFT chegou a divulgar imagens do projeto e unidade seria construída na ARSO-131 (1.303 Sul). Obra de hospital da UFT ainda não saiu do papel

Com um projeto avaliado em aproximadamente R$ 120 milhões, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Palmas, não tem nenhuma previsão para sair do papel. O calendário inicial previa o início das obras em 2015, mas nada teve andamento desde a aprovação.

O lote para construção do hospital fica na avenida NS-01, na quadra ARSO-131 (1.303 Sul). A unidade contaria com cerca de 400 leitos de internação, com 70 Unidades de Terapia Intensiva; 16 salas de centro cirúrgico e 46 consultórios de especialidades. Além disso, serviria como local de aprendizado para os estudantes de medicina, enfermagem e outros cursos ligados à saúde, da universidade.

Até 2018, quando seria o prazo para finalização da construção do hospital, o reitor da UFT, Luiz Eduardo Bovolato, informou que não havia dinheiro em caixa para construção do hospital universitário.

Na mesma época, uma emenda parlamentar de R$ 25 milhões até chegou a ser destinada para esse fim. Mas o reitor disse que o dinheiro nem chegou a ser usado já que o governo federal teria utilizado em outras despesas.

Questionada sobre como está a situação do projeto em 2023 e a resposta da UFT foi a mesma: não houve avanço. Conforme a universidade, as obras não tiveram início por falta de repasse de recursos do governo federal.

Além disso, em nota, a UFT explicou que não tem previsão para início da construção do hospital, não só por falta de recursos para as obras, mas também para a manutenção da unidade hospitalar.

A reportagem questionou se depois de oito anos parado o projeto teria atualizações na parte financeira ou estrutural, mas a instituição não se posicionou.

O g1 pediu informações sobre o repasse de recursos para o Hospital Universitário ao Ministério da Educação (MEC) e se há uma previsão para início da implantação do projeto, mas não houve retorno até a publicação da reportagem.

