Semana de Carnaval começa com tempo chuvoso em RO; veja previsão

Fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera persiste sobre o sul da Amazônia e dá condições para que nuvens carregadas se formem com facilidade. Carnaval na chuva

Rodrigo Gorosito/G1

A tão aguardada semana de Carnaval chegou e com ela, chegou também muita chuva. A previsão do tempo do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) indica que quem for festejar em Porto Velho, deverá levar capa de chuva.

Logo na segunda-feira (13), a previsão é de que o céu fique nublado e que pode ocorrer chuva a qualquer hora do dia em Porto Velho, mas também nas cidades do Vale o Mamoré, Guaporé, Jamari, no Baixo Madeira e também na Ponta do Abunã.

Na capital, a mínima prevista para segunda é de 23ºC e a máxima é de 30ºC. Já em Vilhena, no Cone Sul do estado, a mínima é de 21ºC e a máxima é de 30ºC.

SAIBA MAIS: Clique e veja a previsão do tempo para sua cidade

A chuva e o tempo nublado permanece em Rondônia já que, segundo o Sipam, o fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera persiste sobre o sul da Amazônia e dá condições para que nuvens carregadas se formem com facilidade.

Vittorio Rienzo