Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10 nas salas da região de Campinas; veja filmes em cartaz

Durante a Semana do Cinema, que ocorre entre esta sexta-feira (9) e a próxima terça-feira (14), os cinemas da região de Campinas (SP) irão oferecer ingressos com o preço único de R$ 10 para todas as sessões de filmes 2D nas salas tradicionais. Combos de pipoca e refrigerente também terão valores promocionais. O incentivo acontece em todos os cinemas do país.

Na região, todos os cinemas das redes Cinemark, Kinoplex, Cinépolis, Cineplex, Cine Araújo e Moviecom participam da promoção.

A sequência ‘Avatar: O Caminho da Água’ está sendo lançada 13 anos depois do filme original

Destaques em cartaz

Alerta máximo

O Gato de Botas: O último desejo

Avatar: caminho das águas

M3GAN

Reexibição de “Titanic”, em comemoração aos 25 anos do longa-metragem

Whitney Houston: I Wanna dance with somebody

Gemini: O planeta sombrio

O pior vizinho do mundo

Operação Hunt

Batem à porta

O grande Mauricinho

Titanic é reexibido nos cinemas em comemoração aos 25 anos do longa-metragem

Os ingressos poderão ser adquiridos nas biheterias dos cinemas ou online, nas páginas oficiais. Para comprar o ingresso com o desconto, a opção meia-entrada deve ser selecionada, não sendo necessário apresentar nenhum comprovante do benefício no site da compra.

Segundo levantamento da Comscore, 3,3 milhões de pessoas particparam da primeira edição da Semana do Cinema, realizada em setembro de 2022, com crescimento de 296% do público e 127% no faturamento.

A iniciativa é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), e é válida para todos os cinemas associados.

A boneca M3gan em cena de ‘M3gan’

Serviço

Semana do Cinema

Quando: de 9 a 14 de fevereiro

Onde: Em todos os cinemas associados a Abraplex e outros participantes

Preço dos ingressos: R$ 10,00 em todas as sessões da sala tradicional 2D

