Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10 nas salas da região de Piracicaba; veja filmes em cartaz

Os cinemas da região de Piracicaba (SP) recebem a partir desta quinta-feira (9) e até a próxima terça-feira (14) a “Semana do Cinema”. Durante o período, os ingressos vão custar R$ 10 para todas as sessões nas salas tradicionais.

Na região, os cinemas da Arcoplex, Centerplex, Cinearaújo e Moviecom participam das promoções, em Piracicaba, Limeira e Santa Bárbara d’Oeste. A programação acontece em cinemas de todo país até a próxima terça-feira (14).

A sequência ‘Avatar: O Caminho da Água’

Filmes em cartaz:

Titanic – Reexibição

Avatar: O Caminho da Água

Gato de Botas 2: O Último Pedido

M3gan

Desapega!

Batem à Porta

Pearl

Oferenda ao Demônio

O Grande Mauricinho

O Menino e o Tigre

Alerta Máximo

O Pior Vizinho do Mundo

Rock Dog: Uma Batida Animal

Perlimps

Os ingressos poderão ser adquiridos nas bilheterias dos cinemas ou online, nas páginas oficiais. Para comprar o ingresso com o desconto, basta selecionar a opção que oferece o valor promocional.

Bruô e Claé em cena de ‘Perlimps’

Segundo levantamento da Comscore, 3,3 milhões de pessoas participaram da primeira edição da Semana do Cinema, realizada em setembro de 2022, com crescimento de 296% do público e 127% no faturamento.

A iniciativa é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), e é válida para todos os cinemas associados.

