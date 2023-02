Semana do Cinema tem ingressos a R$ 10 nas salas de Ribeirão Preto e Franca, SP; veja filmes em cartaz

Venda acontece pela internet ou nas próprias bilheterias. ‘Avatar’, ‘Gato de botas’ e ‘Titanic’ estão entre destaques. ‘Titanic’ é reexibido nos cinemas em comemoração aos 25 anos do filme

As salas de Ribeirão Preto (SP) e Franca (SP) têm ingressos a R$ 10 durante a Semana do Cinema, que acontece até a próxima terça-feira (14). A campanha é válida para sessões de filmes 3D ou 2D nas salas tradicionais.

Além dos ingressos, combos de pipoca e refrigerante também estão com valores promocionais. O incentivo foi adotado por cinemas de todo o país.

Em Ribeirão e Franca, participam da ação todas as quatro redes localizadas nessas cidades: Cinemark, UCI, Cinépolis e Moviecom. (veja abaixo endereços)

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site de cada empresa ou nas próprias bilheterias. Confira os destaques que estão em cartaz:

Gatos de botas

Avatar: o caminho da água

M3GAN

Reexibição de “Titanic”, em comemoração aos 25 anos do longa-metragem

Alerta máximo

Tudo em todo lugar ao mesmo tempo

Oferenda ao demônio

Knock at the Cabin

Desapega!

O pior vizinho do mundo

A Semana do Cinema aconteceu pela primeira vez em 2022, a partir de uma iniciativa da Federação Nacional das Empresas Cinematográficas (Feneec).

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), o primeiro dia da promoção no ano passado teve recorde de público: mais de 200 mil pessoas buscaram as telonas.

O levantamento também indicou alta de 296% no público e de 127% na renda com a campanha.

Veja endereço de cada cinema em Ribeirão Preto e Franca:

Ribeirão Preto

Cinemark

Local: Novo Shopping Center, na Avenida Presidente Kennedy, nº 1500, Ribeirânia

UCI

Local: RibeirãoShopping, na Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, nº 1.540, Jardim Califórnia

Cinépolis

Locais: Shopping Santa Úrsula, na Rua São José, nº 933, Higienópolis / Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 900, Vila do Golfe

Franca

Moviecom

Local: Franca Shopping, na Avenida Rio Negro, nº 1.100, Jardim Roselandia

