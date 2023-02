Semana do Cinema tem sessões promocionais a R$ 10 em Bauru e Marília

Preços especiais valem até o dia 14 de fevereiro para sessões 2D e 3D. Também são oferecidos preços especiais em combos de pipoca. Cinemas de Bauru e Marília (SP) exibem filmes pelo preço único de R$ 10

Cinemark/Divugalção

A Semana do Cinema é realizada entre os dias 9 e 14 de fevereiro com a oferta de sessões a R$ 10 em estabelecimentos de Bauru e Marília (SP), além de preços promocionais em outros itens, como combos de pipoca e outras guloseimas.

A campanha idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), conta com o apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

Entre os filmes em cartaz está a reexibição de “Titanic”, na versão 3D, e diferentes gêneros, desde o humor nacional com “Desapega!”, ao terror “Oferenda ao Demônio”, passando pela ficção científica “M3gan” e pelas animações “O Gato de Botas 2” e “O Grande Mauricinho”, entre outras opções.

Bauru

Os bauruenses podem aproveitar o desconto no Cinépolis, do Boulevard Shopping, e no Multiplex, que fica no Bauru Shopping.

No primeiro caso, as salas tradicionais 2D e 3D e Macro XE têm preço único no valor de R$ 10 e o combo com uma pipoca média salgada e duas bebidas têm preço especial de R$ 29,90.

No segundo, o ticket sai por R$ 10,00 em qualquer filme e também terá combo especial de R$ 29 por uma pipoca média e duas bebidas de 600ml.

Marília

Para os marilienses a promoção é realizada no Cinépolis do Marília Shopping e no Cine Esmeralda. Os ingressos para as salas tradicionais 2D têm preço único de R$ 10,00 e o combo especial com uma pipoca média e dois refrigerantes sai por R$ 29,90. No Cinépolis a promoção é válida para filmes 3D também.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

pappa2200