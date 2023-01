Semana em SC começa com chance de temporais e risco de alagamentos e granizo

Alerta da Defesa Civil vale para todo o estado. Cidades do Norte e do Sul catarinense já registram problemas pelas chuvas. Tempo fechado com nuvens escuras no Morro da Cruz, em Florianópolis

Joana Caldas/g1

A semana em Santa Catarina começa com um alerta da Defesa Civil para a chance de temporais nesta segunda-feira (30). O aviso vale para todas as regiões e até o final da noite.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Há risco de chuva pontualmente intensa, rajadas de vento, queda de granizo, alagamentos e enxurradas, de acordo com a Defesa Civil. Algumas cidades catarinenses, inclusive, já registraram estragos entre a noite de domingo (29) e esta segunda (veja mais abaixo).

As condições para os temporais devem ocorrer entre o final da manhã e à tarde.

Em relação às temperaturas máximas, elas devem ficar próximas aos 30ºC em todo o estado, podendo superar esse índice no litoral e Oeste.

Estragos

Por causa da chuva, algumas cidades catarinenses já tiveram estragos. No Norte, houve o desmoronamento de parte da BR-280 entre Corupá e Jaraguá do Sul.

Desmoronamento de pista na BR-280 entre Corupá e Jaraguá do Sul

No Sul, municípios como Cocal do Sul, Turvo, Ermo e Meleiro tiveram alagamentos. O Vale do Itajaí registrou quedas de árvores, muro, poste, alagamentos e deslizamentos em Gaspar e Brusque.

Também houve queda de árvore em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis. O Oeste também registrou esse mesmo estrago, além de destelhamentos por causa dos fortes ventos, em Abelardo Luz.

Chance de chuva deve continuar na semana

Para os próximos dias, a tendência de tempo instável segue, conforme a Defesa Civil. A terça (31) deve ser de muitas nuvens e chance de chuva a todo o momento.

Também está previsto risco de temporais com raios e rajadas de vento, principalmente à tarde. No amanhecer, as temperaturas devem ficar entre 15ºC e 19ºC em boa parte do estado. No litoral, elas devem ficar na casa dos 20ºC.

Sobre as temperaturas durante o dia, as máximas podem chegar perto dos 40ºC no Oeste, nas áreas mais próximas à Argentina. No restante do estado, elas devem ficar entre 26ºC e 33ºC.

Parte da BR-280 desmorona no Norte de SC e trecho é interditado

Tartaruga de 22 anos cai do 7º andar e recuperação repercute na web

Empresário de salões de beleza de luxo é suspeito de matar a tiros cliente de bar

Já no primeiro dia de fevereiro, a instabilidade deve ser afastar de Santa Catarina e o sol deve predominar em todas as regiões na maior parte do dia.

Porém, durante a tarde, com o vento soprando para o Leste, há formação de nuvens no litoral e há chance de chuva isolada no final do dia, segundo a Defesa Civil. Entretanto, não há risco de estragos. As temperaturas ficam parecidas com as de terça.

Para o final da semana, a previsão indica pancadas de chuva e temporais isolados entre a tarde e à noite. Isso deve ocorrer por causa do calor, associado à umidade.

VÍDEOS: Previsão do tempo em SC

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Ferla